Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı

01.06.2022 20:20

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş ile birlikte, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yenimahalle Müftülüğünce Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılarak minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Erbaş, yaptığı konuşmada çocukların anne, babalarına ve öğretmenlerine teşekkür etti. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, "Kur'an'ın korunmasının iki yolu vardır. Birincisi onu yazmak, ikincisi de ezberlemektir. Peygamber Efendimiz; 'Kim ki hafız olur ve Kur'an'ı hıfzedip okursa onlar sürekli Allah'ın kerim melekleriyle beraberdir' buyuruyor. İnşallah sizler bu müjdeye nail olacaksınız" dedi.

"Kur'an'la hayatımızı aydınlatacağız"

"Bizim amacımız hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmektir" diyen Erbaş, "Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimize verdiği en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki bizler Kur'an'ı öğreneceğiz ve Kur'an'la hayatımızı aydınlatacağız. Sonra yakınlarımızdan başlayarak komşularımıza, akrabalarımıza, herkese Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini tebliğ edeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin her yerinde engellilere yönelik çalışmalarımız var"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli öğrencilerin eğitimine yönelik her türlü desteği verdiğine işaret ederek, "Başkanlık olarak sadece görme engelli kardeşlerimize değil, işitme engelli, fiziksel engelli, zihinsel engellilerimizle ilgili Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Programda, görme engelli hafızlık öğrencileri Kur'an-ı Kerim okuyup, ilahiler söyledi. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş öğrencilerin yanına giderek bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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