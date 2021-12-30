Diyarbakır Burçları'na 'hassas' dokunuş - Son Dakika

Diyarbakır Burçları'na 'hassas' dokunuş

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Surlarda yürüttüğü restorasyon çalışmalarında Dağkapı Burçları'ndaki beton tonozlar çelik halat ve karot kesim yöntemi ile titizlikle sökülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nı gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, yerli ile yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarında çalışmalar sürüyor.

Beton döşemeler yapıya zarar verilmeden sökülüyor

Ekipler, restorasyon çalışmaları kapsamında Mervani Mescidi'nin teras katında statik açıdan dayanımları düşük durumda olan betonarme döşeme ve betonarme tonozların sökümünü yaparak yenileme çalışmalarına başladı. Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onaylı projelerine uygun olarak yapıya zarar vermeyecek şekilde çalışan ekipler, çelik halat ve karotkesim yöntemleri kullanılarak işlemi gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, yaptığı restorasyon çalışmalarıyla kentin tarihi ve turistik değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Dağkapı burçları, Hamid Aytaç Hat Müzesi yapılacak.