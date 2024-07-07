Kültür Sanat

Diyarbakır'da bin 500 yıllık kilise kalıntısında yeni kalıntılar bulundu

Kazının ilk gününde "amfora" ve "deniz yıldızı" fosili ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 55 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısının dördüncü sezon kurtarma kazısında "amfora" ve "deniz yıldızı" fosili bulundu.

İnkaya Mahallesi'nde 2021 yılında başlayan kurtarma kazısının dördüncü sezonu başladı. Milattan Sonra 5-7. yüzyıl Bizans dönemine ait kilisede 55 mezar bulunurken kazı döneminin ilk gününde ise amfora ve deniz yıldızı fosili bulundu.

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle, Devlet Su İşleri sponsorluğunda müze başkanlığında Silvan Barajı kurtarma kazası yaptıklarını söyledi.

Burada eski bir yerleşim olduğunu belirten Çelebi, "Bulunduğumuz alan Milattan Sonra 5-7. yüzyıla ait bir kilise kalıntısı mevcut. Onun dışında alanda sarnıçlar, gözetleme kuleleri ve taş ocakları mevcut. Burayla ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Alanda yaklaşık 25 işçimiz, 15'de uzman arkeoloğumuz var. İlk kazımıza 2021 Ağustos ayında başladık, kazımızın dördüncü sezonu. Dördüncü sezonunda ilk haftası. Kazımız 2026'nın sonuna kadar devam edecek. Kilise alanında mezarlar mevcut. Mezarlar 10-11. yüzyıla ait. Bu mezarlara ait bir takım ölü hediyesi dediğimiz küpe, yüzük ve bir takım seramik bulundu" dedi.

"Bugünkü kazımızda bir amfora parçası, şu an kazımız devam ediyor" diyen Çelebi, "Onun dışında üzerinde deniz yıldızı olan bir fosilimiz bulundu. Kilise M.S. 5-7. yüzyıl Bizans dönemine ait. 2021'den 2024 yılına kadar yaptığımız kazılarda yaklaşık 55 adet sanduka tipi basit toprak mezar buluntusu mevcut" ifadelerinde bulundu.