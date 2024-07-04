Diyarbakır'da Roma dönemine ait 60 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 60 çocuk mezarı bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılan arkeolojik kazıda, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet çocuk mezarı bulundu. Kazı çalışmaları devam ederken, mezarlar antropologlar tarafından incelenecek.

04.07.2024 00:08
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Diyarbakır'da Roma dönemine ait 60 çocuk mezarı bulundu

Roma dönemine ait arkeolojik kazı dron ile görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait 0-6 yaş grubuna ait 60 adet mezar bulundu. Kazının 2024'ün dördüncü sezonunda yeni mezar ortaya çıktı.

Kulp ilçesi İnkaya Köyü'nde 2021 yılında Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 25'i işçi, 15'i uzman ekiple yürütülen kazı çalışmasında eski taş ocağı olan alanda şimdiye kadar 60 çocuk mezarı bulundu.

2024'ün dördüncü sezonunda ise bir mezar daha ortaya çıktı. Ekipler, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine ait mezarları kazı çalışması bittikten sonra antropologlar tarafından incelenecek.

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, kazının Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle, Devlet Su İşleri sponsorluğunda Müze Müdürlüğünün başkanlığında 2021 yılında başlayan kazının devam ettiğini söyledi.

Bölgenin Antik Dönem taş ocağı olduğunu belirten Çelebi, "Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait bir taş ocağı. Taş ocağı işlevini yitirdikten sonra mezar alanı olarak kullanılmaktadır. 2021 yılından bu zamana kadar yaptığımız kazılarda yaklaşık 60 adet 0-6 yaş grubu sanduka tipi basit toprak mezarlar mevcut" dedi.

2024'ün dördüncü sezonu ilk kazı günü olduğunu aktaran Çelebi, "Bugün de tesadüf çocuk bireye ait olduğunu düşündüğümüz bir mezara ait kazı çalışmamız devam etmektedir. Bu kazı çalışması bittikten sonra söz konusu iskelet antropolog arkadaşlarımızın eşliğinde incelemeye devam etmektedir. Kazı alanımızda toplam 25 işçi, 15 uzman arkadaşımız var. Bunlardan bir kısmı arkeolog, bir kısmı sanat tarihçi. Bir kısmı da antropolog olarak görev yapmakta" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Roma dönemine ait 60 çocuk mezarı bulundu - Son Dakika

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