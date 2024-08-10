Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının dünya çapında benzersiz bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, bu tarihi eserlerin korunması ve sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

10.08.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı

Aksu; "Surlarımıza ve kültür varlıklarımıza sahip çıkmalıyız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının dünya çapında benzersiz bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, bu tarihi eserlerin korunması ve sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Surların tarihinin yedi ile sekiz bin sene öncesine dayanan dünyanın en önemli eseri olduğunu söyleyen Kenan Aksu, 5.5 kilometre uzunluğundaki surların dünyada eşi benzeri olmayan bir eser olduğunu dile getirdi. Aksu, "Bizlerin bunları korumamız lazım, bunları sahiplenmemiz lazım. Gerekli mercilerin de bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Diyarbakır'ın Times dergisinde, dünyada gezilebilecek yüz şehir arasında yer aldı. Bu bizim için çok önemli, Diyarbakır için çok önemli. Çünkü Türkiye'ye gelen insanlar muhakkak Diyarbakır'a gelmek ister. Bu yüz şehir öyle boşuna seçilmedi. Burada tarih, kültür, medeniyet, maneviyat ve önemli astronomi var. Çok zengin bir şehir Diyarbakır" dedi.

Surların önemine değinen Aksu, surların üzerindeki yazıların ve barikatların zamanında kaldırılmadığını, bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Aksu, "Biz Diyarbakır olarak buna sahip çıkmalıyız. Bununla ilgili kurumlar var, belediyesi var, kültür müdürlüğü var, onların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz vatandaş olarak da tescilli yapılara zarar veren kişileri engellemeliyiz" diye konuştu.

Surlara zarar veren uygulamaların sona ermesi gerektiğini belirten Aksu, "Dünyada böyle bir eser herhangi bir ülkede olsa 5 milyon değil, 10 milyon turist gelir. Biz kıymetini bilmiyoruz, kıymetini bilmemiz lazım. Biz Diyarbakırlılar olarak şehrimize, eserlerimize sahip çıkmalıyız. Memleketinize, kültürünüze, tarihinize ve kültür varlıklarına sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kenan Aksu, Diyarbakır, Miras, Dünya, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden açılıyor Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement