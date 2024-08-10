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Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Aksu'dan kültür varlıklarına sahip çıkma çağrısı

Aksu; "Surlarımıza ve kültür varlıklarımıza sahip çıkmalıyız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının dünya çapında benzersiz bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak, bu tarihi eserlerin korunması ve sahiplenmesi gerektiğini belirtti.

Surların tarihinin yedi ile sekiz bin sene öncesine dayanan dünyanın en önemli eseri olduğunu söyleyen Kenan Aksu, 5.5 kilometre uzunluğundaki surların dünyada eşi benzeri olmayan bir eser olduğunu dile getirdi. Aksu, "Bizlerin bunları korumamız lazım, bunları sahiplenmemiz lazım. Gerekli mercilerin de bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Diyarbakır'ın Times dergisinde, dünyada gezilebilecek yüz şehir arasında yer aldı. Bu bizim için çok önemli, Diyarbakır için çok önemli. Çünkü Türkiye'ye gelen insanlar muhakkak Diyarbakır'a gelmek ister. Bu yüz şehir öyle boşuna seçilmedi. Burada tarih, kültür, medeniyet, maneviyat ve önemli astronomi var. Çok zengin bir şehir Diyarbakır" dedi.

Surların önemine değinen Aksu, surların üzerindeki yazıların ve barikatların zamanında kaldırılmadığını, bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Aksu, "Biz Diyarbakır olarak buna sahip çıkmalıyız. Bununla ilgili kurumlar var, belediyesi var, kültür müdürlüğü var, onların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz vatandaş olarak da tescilli yapılara zarar veren kişileri engellemeliyiz" diye konuştu.

Surlara zarar veren uygulamaların sona ermesi gerektiğini belirten Aksu, "Dünyada böyle bir eser herhangi bir ülkede olsa 5 milyon değil, 10 milyon turist gelir. Biz kıymetini bilmiyoruz, kıymetini bilmemiz lazım. Biz Diyarbakırlılar olarak şehrimize, eserlerimize sahip çıkmalıyız. Memleketinize, kültürünüze, tarihinize ve kültür varlıklarına sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.