Diyarbakır Surlarına Demir Korkuluk - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır Surlarına Demir Korkuluk

UNESCO listesindeki Diyarbakır surlarına, ziyaretçi güvenliği için demir korkuluk takıldı.

10.10.2024 22:37
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UNESCO listesindeki Diyarbakır surlarına demir korkuluk takıldı

DİYARBAKIR - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarına demir korkuluk takıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen surlar, yüksekliğinden dolayı gezi esnasında düşmeler yaşanıyor. UNESCO listesinde bulunan surların İçkale kısmında demir korkulukların montajı devam ediyor.

Surları gezen ziyaretçilerden Hediye Sanrı, "Turistler adına güzel düşünülmüş. Tarihimize zarar verdiği için desteklemiyorum. Görsel anlamda pek bir estetiği yok, güzel de görünmüyor. Kültürel tarihimizin görünüşünü de, estetiğini de bozuyor. İnsanların düşme tehlikesini önlemeye çalışmış olsalar da, tarihin estetiğini ortadan kaldırıyor, zarar veriyor" dedi.

Öte yandan, ilgili kurumlar çalışmalar hakkında talep edilen bilgiler için paylaşımda bulunmadı.

Kaynak: İHA

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