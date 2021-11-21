Doğaseverler Gabar Dağına hayran kaldı - Son Dakika

- Doğaseverler Gabar Dağına hayran kaldı

Gabar Dağında 7 katlı apartman mağara keşfedildi

ŞIRNAK - Gabar Dağı bilinmeyen birçok yönüyle keşfediliyor. Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle gidilmeyen Gabar Dağı artık doğaseverlerin trekking merkezi oldu.

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Gabar Dağının doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını tanıtmaya yönelik trekking yapıldı. Doğaseverler ilk önce Akdizgin köyündeki mağara evleri gezdi, ardından Gabar Dağı vadilerinden geçilerek, Kırkağaç bölgesindeki yedi katlı apartman mağaraya vardılar. Gabar Dağı pek çok doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırırken, yedi katlı apartman mağara, bütün ihtişamıyla doğaseverleri kendine hayran bıraktı. Gabar Dağında düzenlen rota çalışması ile ilgili açıklama yapan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "Şırnak Üniversitesi öncülüğünde DİKA'nın destekleriyle Şırnak genelinde kültür rotaları oluşturuluyor. 10 rota belirlendi. Bunların bazıları Hz. Nuh, ters lale, cehennem deresi, şerefiye rotası ve bugünde Akdizgin rotasını gezdik. Bu rotada 100 yaşındaki zeytin ağaçlarını gördük. Burada çok yoğun tarihi eserler var. Herkesi rotam Şırnak gezilerine davet ediyoruz. Özellikle tarihi olmayanın geleceği olmaz. Biz özellikle tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıp ve bu güzellikleri görebilmenin huzurunu yaşıyoruz. 40 yıldır çıkamadığımız sefine bölgesine bu sene çıktık. Annelerimizin ve büyüklerimizin sefine deki gözyaşlarını gördük ve çok etkilendik. Tarihten bir kopuşumuz var. Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor" dedi.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, "Bu günkü trekking yürüyüşümüzü Akdizgin köyünden başlayıp, Kırkağaç mıntıkasında bulunan 7 katlı mağarada tamamladık. Şu an bulunduğumuz yer de apartman mağaraları, bu apartman mağaraları da 7 katlıdır. Burada daha önce yaşam olmuş ve İslam alimlerin burada çok fazla talebe yetiştirdiği biliniyor. Bu tarihi unsurlar burayı çekici hale getiriyor, dolayısıyla gelen kişilerde hem yatırımcılar hem de turizmciler olsun çok memnun kaldılar. Bu trekking yürüyüşümüz geçen yıl Şırnak Üniversitemiz tarafından yürütücülüğü yapılan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından finansman sağlanan bir projedir. Şırnak'ta sürdürülebilir kültür ve turizm rotaları adı altında. Biz bu proje kapsamında var olan potansiyeli, fizibilite raporunu ortaya koymaya çalıştık. Bir ay sonra projemizin bütün faaliyetleri tamamlanmış olacak. İnternet sitemiz ve bütün rotaların yer aldığı, haritalarında çizildiği, aynı zamanda tanıtım kitapçığında yapıldığı bir şekilde proje tamamlanacak" diye konuştu.

Akdizgin köyü sakinlerinden Nesim Sevgin, "Akdizgin Köyünde 1991 yılından önce yerleşim vardı. Biz o dönemde ihtiyaçlarımızı katırla ile görüyorduk. Akdizgin köyünde pirinç, mercimek, buğday, bıtım, zeytin yetişiyordu. Hepsi doğal bir şekilde yetişiyordu. Biz hayvancılık ile geçiniyorduk. O dönemde tek masrafımız elbiselerdi. Bu taş mağaralar Artuklular döneminden kalma ve Müslüman köyü, çünkü oyulan kayalarda cami yapmışlar" şeklinde konuştu.

Cizre'de bir otel müdürü olan Nail Turunç, uzun zaman İstanbul ve Irak'ta otelcilik yaptıktan sonra farklı bir deneyim olması için Cizre ilçesine özel bir otele tayin olduğunu söyledi. Turunç, "Yaklaşık 11 aydır burada görev yapıyorum. Şırnak'ın öyle kadim bir tarihi var ki, Mezopotamya'nın beşiği dediğimiz yer. Bende burayı keşfetmek için böyle bir projede yer aldık. Gerçekten bölgeye ciddi yatırımcıların gelmesinin gerekliliği olduğunu gösteren iyi bir işaret. Bunun devamının gelmesi lazım. Şu an Gabar Dağı apartman mağaraların olduğu yerdeyiz, burası gerçekten ulaşım anlamında biraz zor olmakla birlikte keşif etmek isteyen herkese açık olan yerlerdir. İnanılmaz bir doğası var. İnanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir tarihi var. Burayı dineldiğinizde, hissettiğinizde aslında tarih, coğrafya dediğimiz turizm hissederek yapılması gereken bir şeydir" ifadelerini kullandı.