Doğu Akdeniz'de gönüllü dalgıçlar, su altını atıklardan arındırıyor

Mersin'in Silifke ilçesi sahilinde dalış yapan 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi, canlı yaşamını tehdit eden hayalet ağlarla çeşitli metal ve plastik atıkları topluyor.

Atlantis Dalış Merkezi üyesi dalgıçlar, Silifke ilçesinde canlıların korunması ve kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla bir araya geldi.

Gönüllü 10 kişilik grup, 10-15 metre derinliğe dalarak denizi çeşitli atıklardan arındırdı.

Su altını temizleyerek canlıların yaşamını korumayı amaçlayan dalgıçlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmada, hayalet ağ, plastik ve metal atıkları sudan çıkardı.

Merkezin eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, AA muhabirine, daha önce sezon boyunca yaptıkları su altı temizliğini artık tüm yıla yaydıklarını söyledi.

Deniz temizliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını aktaran Çete, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

"Canlılar hayalet ağlara takılıyor ve yaşamını yitiriyor"

Her dalışında mutlaka yanında bir file bulundurduğunu dile getiren Çete, şöyle devam etti:

"Bir çöp veya su altına ait olmayan bir nesne bulduğum zaman çıkarır filemin içerisine koyarım. Aslında dalgıçlar olarak hepimize düşen bu. Hepimiz, bulduğumuz çöpleri toplayıp su altından çıkarmalıyız. Özellikle pet şişeler, teneke kutular ve hayalet ağlar o kadar tehlikeli durumlar yaratıyor ki canlılara zarar verir hale geldi. Bunların içerisinde en tehlikelisi hayalet ağlar. Canlılar hayalet ağlara takılıyor ve yaşamını yitiriyor. Bugün birçok hayalet ağ gördük ve bunların birçoğunu temizledik ama sürekli karşımıza çıkıyor. Bu büyük bir sorun haline geldi."

Çete, su altından sigorta panosuna kadar çok çeşitli çöpler çıkardığını belirterek, ileride kirliliğe dikkat çekebilmek için sergi açmayı planladığını söyledi.

"Pet şişeleri kendilerine yuva yapıyorlar"

Dalış eğitmeni Özgün Çağlayan Köse de yaptığı her dalışta su altında gördüğü atıkları çıkarmaya özen gösterdiğini anlattı.

Atıkların deniz ekosistemine zarar verdiğini belirten Köse, "Genellikle tüm dalışlarımızda çöplerle karşılaşıyoruz. Gördüğümüz çöpleri toplayıp suyun dışına çıkartıyoruz. Bazı canlılar, pet şişeleri kendilerine yuva yapıyorlar ve bir süre sonra içerisinden çıkamayarak hayatlarını kaybediyorlar. Yemek artıklarıyla atılan poşetleri yemeğe çalışıyorlar. Bu balıklar yakalandıklarında içlerinden poşet atıklarının çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 12 yıldır profesyonel dalış yapan Ömer Gültekin Akıncı ise deniz kirliliğine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Su altındaki atıkları toplamak için birçok noktada dalışlar yaptıklarını belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Aslında denizler kirli değil, denizleri kirleten biziz. Denizlerin içerisinde de canlılar var, onların dünyası farklı bizimki farklı. Su altı onların dünyası, biz sadece oraya misafir olarak gidiyoruz. Bizim de dalgıç olarak vazifemiz suyu temiz tutmak. Türkiye'deki her dalgıç sudan bir pet şişe çıkartsa kar kardır."