Dörtyol'da Down Sendromlu Bireye Sürpriz Doğum Günü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 50 yaşına giren down sendromlu birey için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçede yaşayan down sendromlu Gökhan Büyükkal'ın yaş günü için kutlama organize etti.
Keklik'in katılımıyla bir iş yerinde düzenlenen etkinlikte, 50 yaşına giren Büyükkal'ın pastası kesildi.
Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Büyükkal, yakınlarıyla şarkı söyleyip eğlendi.
Keklik, Büyükkal'ın özel gününde yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?