Doyran Patlıcan Şenliği'nde Karnıyarık Birinci Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doyran Patlıcan Şenliği'nde Karnıyarık Birinci Oldu

Antalya'da gerçekleştirilen Doyran Patlıcan Şenliği'nde, ev yapımı karnıyarık yemeği ile Saniye Demirkıran birincilik ödülünü kazandı. Şenlik, yerel lezzetlerin tanıtılması ve bölge halkının bir araya gelmesini sağladı.

04.11.2024 14:22  Güncelleme: 14:30
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En iyi patlıcan yemeği yarışmasının kazananı 'karnıyarık' oldu

Konyaltı'nda Doyran Patlıcan Şenliği'nin ilki gerçekleştirildi

Yarışma birincisi Saniye Demirkıran: "Evdeki gibi yaptım ve yemeği tadanlar çok beğendi"

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Doyran Patlıcan Şenliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Şenlikte, doyran patlıcanından üretilen yemeklerden oluşan yemek yarışmasında birincilik, karnıyarık yemeğine verildi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen, yerel lezzetleri tanıtmak ve bölge halkını bir araya getirmek amacıyla yapılan Doyran Patlıcan Şenliği, halkın yoğun ilgisi ve renkli görüntülerle gerçekleşti. Şenlikte, doyran patlıcanından üretilen yemeklerden oluşan yemek yarışması düzenlendi. Birbirinden farklı tarif ve sunumların tadımını protokolden oluşan jüri üyeleri değerlendirdi ve her yemeğe ayrı ayrı puan verdi. Yarışma sonunda, yaptığı karnıyarık yemeğiyle jüriden en yüksek puanı alan Saniye Demirkıran yarışmanın birincisi oldu. Şenlikte Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sergilediği yöresel oyunlarla Doyran halkının beğenisini toplarken, ilerleyen saatlerde sahne alan Neslihan Yılmaz Ören'in seslendirdiği yöresel türküler de bölge halkına coşku dolu bir şenlik yaşattı.

"Ulusal pazarda olmasını sağlayacağız"

Doyran Yaylası'nda yetişen, hem ülkemizde hem de ulusal anlamda ekonomik değeri olan doyran patlıcanın tanıtımı için bir araya gelindiğini vurgulayan Başkan Kotan "Konyaaltı'nın ve Antalya'nın güçlü bir yapısı, tarımsal potansiyeli var. Doyran patlıcanı da bunlardan bir tanesi. Soframıza geliyor ve ülke sınırını aşıyor. Bu ürün hem yerel ekonomide hem de ulusal ekonomide değer haline geliyor. Bundan dolayıda çok gurur duyuyoruz" dedi. Başkan Kotan, Antalya'nın güçlü bir tarımsal potansiyeli olduğunu, doyran patlıcanında bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kotan, "Bizler bu tarımsal üretimde çiftçilerimize her zaman destek çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Doyran patlıcanı gibi tarımsal değerlerimizin yanında olacağız"

Tarımsal alanlarının korunması gerektiğini kaydeden Başkan Kotan, "Geçen günlerde HES projesiyle ilgili muhtarlarımız beni ziyarete geldi. Belediye başkanı olarak destek vermemi istediler. Ben de onların yanında yer aldım. Bir dayanışma içinde içinde süreç geçirdik. Bu başarı hepimizin. Bu mücadeleyi hep birlikte kazandık. Bu topraklarımızı korumakla sorumluyuz. Tüm bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün dediği gibi, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür." Biz de bu bilinçle köylülerimize destek olmaya devam edeceğiz. Emek en yüce değerdir. Konyaaltı Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Doyran patlıcanı gibi tarımsal değerlerimizin yanında olacağız. Onları destekleyeceğiz. Ulusal pazarda olmasını sağlayacağız ve hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Eve yaptığım gibi yaptım"

Doyran Patlıcan Şenliği yemek yarışmasında birinci olan Saniye Demirkıran ise "Öncelikle böyle bir etkinlik düzenleyip doyran halkının yanında olan Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'a ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlk defa böyle bir şenlik düzenledi. 12 kişinin katıldığı yarışmada birinci oldum. Evde yaptığım gibi yaptım ve yemeği tadanlar çok beğendi. Bizim doyran patlıcanımız çok ünlü. Yurtdışına ihracat yapılıyor. Doyran patlıcanımız üretimde Antalya'da birinci sırada. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Doyran Patlıcan Şenliği'nde Karnıyarık Birinci Oldu - Son Dakika

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