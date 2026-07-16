DPÜ'de 15 Temmuz Poster Sergisi Açıldı - Son Dakika
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DPÜ'de 15 Temmuz Poster Sergisi Açıldı

DPÜ\'de 15 Temmuz Poster Sergisi Açıldı
16.07.2026 19:54
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Kütahya DPÜ, 'Zaferin Adı Türkiye' sergisiyle demokrasi ve milli iradeyi kutluyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Milli İrade Çağrılı Poster Sergisi" açıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan serginin açılışına DPÜ personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sergide, görsel iletişim ve poster tasarımı teknikleri kullanılarak hazırlanan toplam 33 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, sanatın toplumsal hafızayı canlı tutan, ortak değerleri görünür kılan ve gelecek kuşaklara aktaran gücünü ön plana çıkarırken, demokrasi bilincinin, milli iradenin ve toplumsal dayanışma ruhunun görsel iletişim tasarımı aracılığıyla ifade edilmesini amaçlıyor.

Türkiye'nin farklı üniversiteleri ile tasarım çevrelerinden davet edilen akademisyenler ve profesyonel grafik tasarımcıların eserlerinin de yer aldığı sergide, katılımcıların özgün tasarım anlayışlarını yansıtan çalışmalar dikkat çekiyor. Posterlerde demokrasi, bağımsızlık, milli birlik, ortak hafıza ve toplumsal dayanışma gibi kavramlar estetik ve mefhume bir bütünlük içerisinde ele alınırken, görsel iletişim tasarımının toplumsal farkındalık oluşturmadaki etkisi de ortaya konuluyor.

"Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Milli İrade Çağrılı Poster Sergisi", 24 Temmuz 2026 tarihine kadar DPÜ Zafer Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat DPÜ'de 15 Temmuz Poster Sergisi Açıldı - Son Dakika

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