Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), Hattat Mahmut Şahin'in Kütahya'da yetiştirdiği altı hattatın Hüsn-i Hat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibarların yer aldığı 45 eserin bulunduğu serginin açılışına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde geleneksel Türk-İslam sanatlarının önemli dallarından biri olan Hüsn-i Hat sanatına yönelik sergi açıldı. Hattat Mahmut Şahin'in Kütahya'ya 14 yıl boyunca gelerek eğitim verdiği ve yetiştirdiği hattatların çalışmalarından oluşan sergide 45 eser yer aldı.

Sergide Ahmet Türk, Süleyman Kartal, Ali Yılmaz, Kadriye Özkul, Hatice Bütün ve Şengül Bütün'ün Hüsn-i Hat çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan hattat Ahmet Türk, serginin hazırlanmasında emeği bulunan Hattat Mahmut Şahin'e teşekkür ederek, Kütahya'da hat sanatının gelişmesine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Mahmut Şahin'in 14 yıl boyunca Kütahya'ya gelerek eğitim verdiğini ve icazet alabilecek seviyede hattatlar yetiştirdiğini belirten Türk, "Hüsn-i Hat sanatını Kütahya'mıza 14 yıl boyunca gelip emek veren, icazette hattatlar yetiştiren Hattat Mahmut Şahin hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Sergimiz 45 eserden oluşmaktadır. Karma bir sergi" dedi.

"hat, yazı olmanın ötesinde bir estetiktir"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Hüsn-i Hat sanatının İslam medeniyetindeki önemine değindi. Hat sanatının yalnızca bir yazı sanatı olmadığını belirten Kızıltoprak, bu sanatın estetik, tefekkür, ilim ve irfanla şekillenen köklü bir disiplin olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, "Hat, İslam medeniyetinin en incelikli ve en kadim sanat dallarından birisidir. Hat bir yazıdır ama aynı zamanda bir estetiktir, tefekkürdür. Bütün bunlarla birlikte ortaya çıkan bir sanat disiplinidir. İlimle, irfanla ve gönülle yoğrulmuştur" diye konuştu.

Hat sanatının Kur'an-ı Kerim'e duyulan hürmetle geliştiğini ve Türk-İslam medeniyetinin estetik anlayışının en zarif ifadelerinden biri olduğunu kaydeden Kızıltoprak, sergide Kütahyalı hattatların hazırladığı 45 eserin yer aldığını söyledi. Eserlerde Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibarların bulunduğunu belirten Kızıltoprak, hattatların çalışmalarının şehrin sanat birikimini yansıttığını dile getirdi.

Genç hattatların yetişmesi hedefleniyor

Serginin geçmiş ile bugün arasında kültürel bir köprü kurduğunu ifade eden Kızıltoprak, organizasyonda emeği geçen Ahmet Türk'e, sergiye katılan hattatlara, öğrencilere ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Üniversitenin İlahiyat Fakültesinde hat sanatı eğitimi verildiğini ve Ahmet Türk'ün de bu eğitim atölyelerine katkı sağladığını belirten Kızıltoprak, genç kuşakların da bu sanat dalına yönelmesini istediklerini söyledi. Gelecekte öğrencilerin de eserleriyle yer alacağı sergiler düzenlenmesini temenni eden Kızıltoprak, hat sanatına yönelik ilginin hem Kütahya'da hem de ülke genelinde artmasını diledi.