Dream Theater İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dream Theater İstanbul'a Geliyor

Dream Theater İstanbul\'a Geliyor

Dream Theater, '40. Yıl Dönümü Turnesi' ile 27 Temmuz 2025'te İstanbul'da sahne alacak.

30.10.2024 15:22
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DÜNYACA ünlü progresif metal grubu Dream Theater, '40. Yıl Dönümü Turnesi' kapsamında 27 Temmuz 2025'te İstanbul'a gelecek.

ABD'li progresif metal grubu Dream Theater, 2010 yılında gruptan ayrılan ve metal tarihinin en önemli davulcuları arasına adını yazdıran orijinal davulcusu Mike Portnoy'un yeniden gruba dahil olmasının ardından ilk turnesine başlıyor. Ünlü grup, '40. Yıl Dönümü Turnesi' kapsamında 27 Temmuz 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Günümüzün en önemli virtüözlerinden John Petrucci, James LaBrie, Jordan Rudess, John Myung, Mike Mangini ve son olarak yeniden gruba katılan Mike Portnoy'dan oluşan ABD'li grup, İstanbul'da unutulmaz klasiklerini ve hayranlarının favori parçalarını seslendirecek. Organizasyonun biletleri 1 Kasım Cuma günü saat 13.00'te Bubilet'te satışa çıkacak.

'40. Yıl Dönümü Turnesi' ile ilgili ortak bir açıklama yapan grup üyeleri, "Bu turne hepimiz için inanılmaz derecede özel olacak. Her şovumuz, haklı bir beklenti ve çeşitli duygularla dolu olacak. Bir kez daha sahneye çıkıp herkesle birlikte tarihi 40. yıl kutlamalarına başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu sadece bir başlangıç ve önümüzdeki aylarda paylaşacağımız daha birçok heyecan verici Dream Theater haberi olacak" ifadelerini kullandılar.

Progresif metalin öncülerinden Dream Theater, üç Grammy adaylığı sonrası "The Alien" ile En İyi Metal Performansı kategorisinde 2022 Grammy Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: DHA

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