Düğün Hediyesi: Dişi Buzağı

Manisa'nın Gördes ilçesinde dünyaevine giren genç çifte altın veya nakit para yerine dişi buzağı hediye edildi.

Manisa'da Hilal ve Celal Cabar çiftinin düğün töreninde, alışılagelmiş takı merasimlerinin dışına çıkıldı. Damadın kuzeni Muharrem Cabar, genç çifte geleneksel takılar yerine dişi bir buzağı hediye etti. Düğün salonuna getirilen buzağı, davetlilerin şaşkın bakışları arasında çift tarafından biberonla beslendi. Düğün törenine katılan misafirler, bu jesti alkışlarla karşıladı. Özellikle kırsal kesimlerde ve hayvancılıkla uğraşan aileler arasında yaygın olan bu gelenek, düğünlerde altın veya para yerine tercih ediliyor. Ayrıca yatırımlık ve gelir getirici bir değer taşıyan bu özel hediye, çiftin yeni yuvalarına bereket getirmesi amacıyla nazar boncukları ve kurdelelerle süslenerek teslim edildi. Damat Celal Cabar, "Takı merasimi sırasında böyle bir hediye beklemiyorduk, oldukça şaşırdık. Kuzenimin bu hediyesi, düğünümüzün en unutulmaz ve en anlamlı parçası oldu" dedi.

Gelin Hilal Cabar ise "Ben de çok şaşırdım, daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Bizim için çok değerli ve hiçbir zaman unutamayacağımız bir hatıra olarak kalacak" diye konuştu. - MANİSA