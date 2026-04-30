Dünya Dans Günü\'nde renkli görüntüler

30.04.2026 10:30  Güncelleme: 10:32
Şehzadeler Belediyesi'nin Dünya Dans Günü'ne özel etkinliğinde vatandaşlar, müzik ve dansın enerjisiyle bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

Şehzadeler Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Kentte gerçekleştirilen organizasyonda yurttaşlar, zumba ve Latin dansları eşliğinde müzikle buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Manisa Dans Akademisi'nin katkılarıyla hayata geçirilen programda katılımcılar, ritmin enerjisine kapılarak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte alan, neşeli ve hareketli anlarla doldu.

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, müziğin, dansın ve paylaşımın bir araya geldiği sıcak bir atmosfer oluştururken, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunan etkinlikler büyük beğeni topladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

