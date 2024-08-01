Dünya Düzce Günleri Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde başladı

Kültür Sanat

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dünya Düzce Günleri", Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaretiyle başladı.

" Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Konuralp Bölgesi'ndeki antik kentte düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, bölgenin çok büyük tarihi önem taşıdığını söyledi.

Bölgede belediye tarafından yürütülen kazılarda, antik kentin büyük kısmının gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Keşir, " Türkiye'nin dört bir yanı artık Konuralp Antik Kenti'ni biliyor. Artık burası Türkiye kamuoyuna mal oldu." dedi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazıların 3 yıldır aralıksız sürdüğünü belirterek, "Faaliyetlere 3 sene önce başladık. Bu faaliyetlerin amacının kısmen anlaşılmadığı kanaatindeyim. Düzce Günleri'nde kentin şehir kimliğinin pekişmesi ve Düzceliler arasında sosyal bütünleşme sağlanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ve sanatsal gösterilerin yapılacağı etkinlikler 8 gün sürecek.