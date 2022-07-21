Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak - Son Dakika
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Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak

21.07.2022 14:22
Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak

Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak -Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, restorasyon çalışmaları süren, UNESCO'nun Türkiye'de Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ilk eser olan Ulu Camii ve Darüşşifası'nın kısa zamana ziyaretlere açılacağını söyledi Sivas Valisi Dr.

Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak

-Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, restorasyon çalışmaları süren, UNESCO'nun Türkiye'de Dünya Kültür Mirası listesine aldığı ilk eser olan Ulu Camii ve Darüşşifası'nın kısa zamana ziyaretlere açılacağını söyledi

SİVAS - Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, doğal ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan, Dünya harikası Ulu Camii ve Darüşşifası, kalesi, konakları ile misafirlerini ağırlayan Divriği ilçesini ziyaret etti.

İlçe ziyaretine Kaymakamlık ile başlayan Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Kaymakam Yakup Papaker'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Divriği ilçesindeki programlarına belediye ziyareti ile devam eden Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hakan Gök'ten ilçenin altyapı çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi alarak, Divriği halkına kazandırılacak hizmetlerde başarılar diledi.

"Cam teras, Divriği'nin turizm potansiyelini artırdı"

Vali Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ve Divriği Kaymakamlığının işbirliğinde yapılarak geçen sene hizmete giren 'Cam Seyir Terası'nı ziyaret etti. Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunan 'Cam Teras ve Mesire Alanı'nı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, Cam Seyir Terası'nın Divriği'nin turizm potansiyeline ciddi katkı sağladığını söyledi.

"Görmeden ölmeyin"

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve taş bezemeleriyle kendine hayran bırakan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vali Dr. Yılmaz Şimşek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, "Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu'daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız. Burada devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır. Restorasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Şimşek, 'Tarihi Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi'nde incelemelerde bulundu. Şimşek, 17 dükkanın teslim edildiği, 35 dükkan ve 1 konağın yapımının devam ettiği çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe ziyareti çerçevesinde çarşı esnafı ve Hüma Hatun Sokağı esnaflarını da ziyaret eden Vali Şimşek, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya kültür mirası Ulu Camii ziyarete açılacak - Son Dakika

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