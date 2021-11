Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler "Gala Bale"de sahnelenecek - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), klasik ve modern balenin en önemli eserlerinin seçkilerinden oluşan "Gala Bale"yi izleyiciyle buluşturacak.

ADOB ve Modern Dans Topluluğu sanatçılarınca sahnelenecek eserin prömiyeri, yarın saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde yapılacak.

Eserde Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, Flame de Paris, Diana & Action, H'arlequin, Gopak, C-19, Milonga del Angel, Tango's, Vivo Quartet ve None of US gibi dünyaca ünlü eserlerden seçkiler yer alacak.

Petipa, Ivanov, Vainonen, Zakhorov, Fernando, Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Armağan Davran, Volkan Ersoy, Nilgün Demireller, Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner'in koreograflığını yaptıkları eserleri Sanem Subaygil ve İlke Sayıner sahneye koyacak.

Ali Gökdemir'in ışık, Naile Ahmedova'nın piyanist imzası taşıdığı eser, 25 ve 27 Kasım'da da sahnelenecek.

Biletler, www.biletinial.com uygulamasının yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi gişelerinden temin edilebilecek.