Dünyanın en küçük bıçaklarının ustası, sevgisi yüzünden gözlerinden oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın en küçük bıçaklarının ustası, sevgisi yüzünden gözlerinden oldu

Sivas'ın sevilen bıçak ustası Erdoğan Güzel, sağlık sorunları nedeniyle dünyanın en küçük bıçaklarını yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Gözlerindeki sarı nokta nedeniyle görme yetisinin büyük bir kısmını kaybeden usta sanatçı, artık eskisi gibi hassas işler yapamayacak.

13.07.2024 18:44
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Dünyanın en küçük bıçaklarının ustası, sevgisi yüzünden gözlerinden oldu

SİVAS - Dünyanın en küçük bıçaklarını üreterek ismini dünyaya duyuran Şirin baba, mesleğine olan aşkı yüzünden gözlerinden oldu, artık üretemiyor.

Sivas'ın sevilen bıçak ustası Erdoğan Güzel, sağlık sorunları nedeniyle dünyanın en küçük bıçaklarını yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. "Şirin Baba" olarak tanınan Güzel, 1996 yılından beri kaybolmaya yüz tutmuş bıçakçılık sanatını yaşatmak için büyük çaba sarf ediyordu. Özellikle 7 milimetrelik minik bıçakları ile adından söz ettiren Güzel, bu eserleriyle hem Sivas'ı hem de Türk el sanatlarını dünyaya tanıtmıştı. Ancak, Gözlerindeki sarı nokta nedeniyle görme yetisinin büyük bir kısmını kaybeden usta sanatçı, artık eskisi gibi hassas işler yapamayacak.

"Sivas'ın bu değerini yaşatmaya çalışıyorum"

Kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği 20 senedir uluslararası platformlara taşıdığını belirten Güzel, "Beni tüm Türkiye Şirin baba olarak tanır. 1996 yılından itibaren bıçak imalatı yapıyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubunu 20 senedir uluslararası platformlara taşıyorum. Evliya çelebi gibi Fransız bir gezgin Sivas neşter ve bıçaklarının kaçak yollarla Avrupa'ya girdiğinden bahsediyor. Bıçakçılık artık unutulmaya yüz tutmuş bir meslek grubu. Ben de Sivas'ın bu değerini yaşatmaya çalışıyorum. Okullara konuşmacı olarak gidiyorum. Meslek okullarından gelip benden bilgi alıyorlar" dedi.

Minik bıçak yapma şansı kalmadı

Minik bıçakları sırf kaybolmaya yüz tutmuş bu meslekte farkındalık oluşturmak için yaptığını söyleyen Güzel, "7 milimetrelik bıçak yaptım. Şimdi gözlerimde sarı nokta var. Görme yetimin yarısını yitirdim. 2 - 3 santimlik bıçaklar yapıyorum. Fakat artık şu seviyede minik bıçak yapma şansım asla yok. Sarı noktanın dünya üzerinde herhangi bir tedavisi yok. Gözlerim bozuk. Kalbimde iki tane hortum var. Trafik kazası geçirmiştim. Sol bacağımda 32 tane matkap deliği var. Tüm sağlık sorunlarıma rağmen yine de bir şeyler yapmak için uğraşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en küçük bıçaklarının ustası, sevgisi yüzünden gözlerinden oldu - Son Dakika

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