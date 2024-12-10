Dürüst Kantin Projesi Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dürüst Kantin Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Dürüst Kantin Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Gümüşhane'deki okulda öğrenciler, görevli olmadan dürüstçe alışveriş yapıyorlar.

10.12.2024 12:16
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki bir okulda uygulanan "Dürüst Kantin" projesi çerçevesinde öğrenciler, görevli bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.

Süme İlkokulu/Ortaokulunda öğrencilerin dürüstlük ve yardımlaşmayla ilgili davranışlarının pekiştirilmesi amacıyla, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında proje hazırlandı.

Öğrenciler, yaklaşık bir aydır "Dürüst Kantin" adı verilen proje ile görevlisi bulunmayan kantinden ürünlerin fiyat etiketlerine göre alışveriş yapıyor.

Fen Bilgisi Öğretmeni Lokman Görmüş, AA muhabirine, projeyi önemsediklerini söyledi.

Görmüş, projenin ÇEDES kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu ayın kazanımı dürüstlük. Bu davranışı kazandırmak için okulumuzda 'Dürüst Kantin' projesini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz bu konuda çok ilgili ve istekliler. Süreç bir aydır devam ediyor." dedi.

Projenin uygulama sürecinde bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayan Görmüş, kantinde düzenli olarak ürün sayımı yapıldığını ve eksik çıkmadığını aktardı.

Öğrencilere dürüstlükleri dolayısıyla teşekkür eden Görmüş, "Öğrencilerimiz gerçekten dürüst davrandılar. Dürüstlüklerini de pekiştirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Görmüş, ilkokul öğrencilerinin tam olarak dört işlemi yapamadığını da dile getirerek, "Bu nedenle para üstünü alamıyorlar. Üst sınıfta öğrenciler onlara yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Ela Gül Özden ise teneffüslerde kantinden istediği şeyleri alabildiğini belirterek, "Karşılığında kasaya paramı bırakıyorum. Bu da bizim güven ve dürüstlüğümüzü belli ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esila Yüceman da ürünlerin altlarında fiyatlarının yazdığını anlatarak, "Biz de kasaya paramızı bırakıyoruz. Dürüstlüğümüzü pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Dürüst Kantin Projesi Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika

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