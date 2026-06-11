Duygu Salman: Devrek Bastonunun Mirasını Yaşatıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Duygu Salman, dedesinden öğrendiği el işçiliğiyle Devrek bastonu yapımını kurduğu atölyesinde sürdürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan Salman, dedesinin atölyesinde Devrek bastonu yapımının tekniklerini öğrendi.

Dedesinin babası ve dedesi baston üreticisi olan Salman, ilerleyen yıllarda eğitimi ve işleri nedeniyle bir süre baston yapımından uzak kaldı. 2006 yılında İngilizce öğretmeni olarak atandı. Salman, çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra 2014 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tayin oldu.

Ailesine ait yaklaşık 200 yıllık bastonculuk geleneğini sürdürmek isteyen Salman, "ata mirasına" sahip çıkmaya karar verdi. Öğretmen Salman bu kez öğrenci oldu, bastonculuk geleneği alanında 2021'de Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına layık görülen baston ustası Tansel Işık'tan mesleğin inceliklerini öğrendi.

Birgi Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce kendi atölyesini açan Salman, okuldaki mesaisinin dışında 20 metrekarelik alanda geleneksel yöntemlerle Devrek bastonu yapımını yaşatıyor.

"Baston yapımı benim için büyük bir tutkudur"

Duygu Salman, AA muhabirine, ailesinin 1800'lü yıllardan bu yana Devrek bastonuyla ilgilendiğini söyledi.

Atalarından devraldığı bu sanatı devam ettirmeye gayret ettiğini ifade eden Salman, "Çocukluğumda dedemin atölyesinde büyüdüm. Orada öğrendiğim teknikleri bu yaşıma kadar tasarlayarak getirdim." dedi.

Salman, baston yapımının sabır istediğinin altını çizerek, "Kızılcık ağacı kullanıyoruz baston yapımında, onun dallarından yapıyoruz. Çok aşamadan geçiyor. Önce izinli olarak ormanda ağaçtan dal kesiyoruz. Yaklaşık 2 yıl kuruyor. Sonra fırınlanarak doğrultma işlemi yapılıyor. Tornadan geçirip üzerine motif işlenecek hale getiriyoruz." diye konuştu.

Devrek bastonunda çift yılan motifi uygulandığını ifade eden Salman, yılanın tıp ve sağlığın sembolü olduğunu, kabını, derisini değiştirmesinin ölümsüzlüğü temsil ettiğini, Devrek bastonunun da sevilen kişilere sağlıklı günlerden kullanması için hediye edildiğini anlattı.

Salman, baston yapımının ailesi için çok önemli bir gelenek olduğunu, miras taşıyıcısı olarak devam ettirmek istediğini kaydetti.

Atölyesindeki bastonları satmayan Salman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecekteki hedefim Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılığına başvurmak. Onun için hazırlanıyorum. Ailemiz adına değerli olduğu için miras taşıyıcılığı diyebiliriz. Oğluma bu işin inceliklerini öğreterek onun devam ettirmesini istiyorum."