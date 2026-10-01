Düzce Akçakoca'da annesiz kalan 2 delice doğan yavrusu 1 ay sonra doğaya salınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Akçakoca'da annesiz kalan 2 delice doğan yavrusu 1 ay sonra doğaya salınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Akçakoca'da annesiz kalan 2 delice doğan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince rehabilitasyon merkezine götürüldü. Veteriner hekim Zeynep Hızal'ın 40 gündür sürdürdüğü bakımın ardından yavruların yaklaşık 1 ay sonra doğaya salınacağı belirtildi.

Düzce'de annesiz kalan 2 doğan yavrusu, veteriner hekimlerin özenli bakımıyla hayata tutundu.

Yaklaşık 40 gün önce Akçakoca ilçesinde yaşayan bir kişi, tarlasının kenarındaki çalılıkların arasında iki kuş yavrusu gördü.

Bir süre bölgeyi izleyen ve yavruların annelerinin gelmediğini gören hayvansever, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler tarafından bölgeden alınan yavruların, hızlı uçan, ince yapılı, uzun ve sivri kanatlı ???????delice doğan türü olduğu belirlendi.

Annesiz kaldıkları için beslenemeyen ve bitkin düşen yavrular, ekipler tarafından müdürlük bünyesindeki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Birinin ayağında darbeye bağlı ezik ve yumuşak doku travması, diğerinin ise kanadında sorun olduğu anlaşılan doğan yavrularının bakım ve tedavisini veteriner hekim Zeynep Hızal üstlendi.

Rehabilitasyona alınan, protein takviyesi ve serum desteği yapılan, özel egzersiz uygulanan hayvanlar uçuş antrenmanlarının ardından doğaya salınacak.

"Bu türle doğada karşılaşmak büyük sürpriz"

Veteriner Zeynep Hızal, AA muhabirine, doğada yavru hayvan bulunduğunda hassas davranılması ve bir süre gözlem yapılması gerektiğini söyledi.

Yavrunun annesiz olduğundan emin olduktan sonra ihbarı değerlendirdiklerini belirten Hızal, "Bu yavrularımızın annesi gelmeyince bizler de onların hayatını kurtarmak adına gidip teslim aldık." dedi.

Hızal, yavruları muayene ettikten sonra tedavi ve bakım sürecini başlattıklarını anlatarak, "Şu an doğanlarımız genç ergen niteliğindeler. Biraz daha büyüyecekler ve yaklaşık 35 santimetreye ulaşıp kanat açıklıkları 60 santimetre olacak. Tam yetişkin olmaları için yaklaşık 1,5 aya ihtiyaçları var. Türlerinin özellikleri olan tüy değişimleri olacak. Yaklaşık 200 gram olduklarında ise tam yetişkin boyuta ulaşmış olacaklar." diye konuştu.

Delice doğanın nadir rastlanan tür olduğunu kaydeden Hızal, "Çok hızlı oldukları için görünmesi zor bir tür. Yüksekten dalış yaparak avlanan bir kuş türü. Diğer kuşların aksine gizlenerek ve avlarını gördüklerinde ani hareket ederek avlanan hayvanlar. Sadece avlanmak için yuvadan çıktıkları için gözle görülmesi zor bir yırtıcı kuş türü. Bu türle doğada karşılaşmak büyük sürpriz." ifadelerini kullandı.

Hızal, tüm ekibin titizlikle yürüttüğü süreci tamamlama aşamasına geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yumurta evresi hariç tüm evrelerine şahitlik ettik. Geldiklerinde yumurtadan çıkalı yakın zaman olmuştu ve henüz yavru tüyleri vardı. 40 gündür bakım sürecini yürütüyoruz. Bu sürede hem kiloları arttı hem de tüyleri gelişti. Kendi kendilerine beslenecek hale geldiler ama henüz avlanmak için küçükler. Kanat gelişimlerinin biraz daha artması gerek. Bu yüzden yaklaşık 1 ay daha gelişimlerini tamamlamaları için misafir edeceğiz. Sonrasında onları ait oldukları doğaya geri bırakacağız."

Yavrulara aynı kafeste bakıldığını belirten Hızal, "İki kardeşler, çok güzel anlaştılar. Kavga etmeden, yem paylaşımında problem yaşamadan sırayla beslendiler. Bu çok güzel bir deneyimdi bizim için. Sonuçta bunlar yırtıcı hayvanlar ve aynı kafesin içinde birlikte uyudular, birlikte beslendiler. İnşallah yetişkin olduklarında birlikte doğaya bırakıp, özgürlüklerine kavuşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHayvan HaklarıKültür SanatAkçakocaGüncelDüzceÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
11:20
TSK’nın hava filosu büyüyor 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:34:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da annesiz kalan 2 delice doğan yavrusu 1 ay sonra doğaya salınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei