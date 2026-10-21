Düzce Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda fotoğraf tutkunlarına manzara sunuyor - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda fotoğraf tutkunlarına manzara sunuyor

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Düzce Akçakoca\'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda fotoğraf tutkunlarına manzara sunuyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharda yeşil alanların sarı ve kahverengi tonlara bürünmesiyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in maviliğiyle sonbahar renklerini buluşturan kale, doğa ve fotoğraf tutkunlarına manzaralar sunuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan tarihi Ceneviz Kalesi, sonbaharın renkleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in maviliği ve çevresindeki doğal güzelliklerle bütünleşen kale, ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada sunuyor.

Düzce'nin önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Akçakoca Ceneviz Kalesi, sonbahar mevsimiyle birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Karadeniz kıyısında yer alan tarihi yapı, çevresindeki yeşil alanların sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle dikkat çekiyor. Akçakoca'nın tarihi mirasları arasında yer alan Ceneviz Kalesi, deniz manzarası ve doğal çevresiyle ilçenin ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Karadeniz'in maviliğiyle sonbaharın sıcak renklerinin buluştuğu kale çevresi, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunları için dikkat çekici manzaralar oluşturuyor. Tarihi dokusu, deniz manzarası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ceneviz Kalesi, sonbaharda Akçakoca'yı ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKaradenizAkçakocaTurizmDüzceDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'daki Ceneviz Kalesi sonbaharda fotoğraf tutkunlarına manzara sunuyor - Son Dakika
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