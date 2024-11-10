Düzce\'de 1500 Yıllık Su Deposu Bulundu

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DÜZCE'nin Konuralp Mahallesi'nde antik tiyatroda yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen yaklaşık 1500 yıllık su deposu bulundu.

Konuralp Mahallesi'ndeki Konuralp antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında, önemli bir bulguya daha rastlandı. Antik tiyatronun giriş güzergahları ve çevresindeki kazılar sırasında, kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.

Bizans dönemine tarihlenen 1500 yıllık havuz, 2,80 x 3,90 metre boyutlarında ve derinliği 1,90 metreye kadar ulaşıyor. Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konuralp'in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevresindeki yapılarla olan bağlantıları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.