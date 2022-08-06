"Can dostu"yla huzurevinde hayatı paylaşıyor

Düzce'de 6 yıl önce köpeği "Puki" ile huzurevine yerleşen 72 yaşındaki Ersan Tuzcu, evladı gibi gördüğü "can dostu"yla mutlu bir yaşam sürüyor.

Akçakoca ilçesinde yaşayan emekli demir-çelik işçisi 2 çocuk babası Tuzcu, 10 yıl önce arkadaşının doğum yapan köpeğinden bir yavru sahiplendi.

"Puki" adını verdiği köpeğiyle yaşamaya başlayan Tuzcu, 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Muharrem Sancaklı Huzurevine yerleşme talebinde bulundu.

Tuzcu, köpeğini de yanına alma isteğinin idare tarafından kabul edilmesi üzerine Puki ile huzurevine yerleşti.

Huzurevi yönetimi Puki'ye de bahçede bir yuva yaptı.

Tuzcu'nun bir an bile yanından ayrılmayan Puki, diğer huzurevi sakinleri ve çalışanlara da kendini sevdirdi.

"Puki benim için çok değerli"

Ersan Tuzcu, AA muhabirine, huzurevinde köpeğiyle mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Puki'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Tuzcu, "Buraya gelirken 4 yaşındaydı. Şimdi 10 yaşına geldi. Puki yaşadığım Akçakoca'da da meşhur. Hep benimle beraberdi. İnsanlara zararı olmaz. İnsanları korur. İki evladım var, üçüncüsü de Puki. Canım ciğerim o benim, evlat gibi yani." dedi.

Tuzcu, köpeğinin bir an olsun yanından ayrılmadığını anlatarak Puki'yi isteyen çok kişi olduğunu aktardı.

"Verir miyim, hiç evlat verilir mi? Onu bırakıp Akçakoca'ya bile gidemiyorum. Puki'ye burada kulübe yaptık ama orada kalmıyor. Üçüncü katta kalıyorum, penceremin dibine gelip orada yatıyor. Beni bırakmıyor hiç. Onu denize getiriyorum. Önceden yüzmeyi sevmiyordu, şimdi suya girip yüzüyor." ifadesini kullanan Tuzcu köpeğiyle bir arada zaman geçirdiğini belirtti.

"İnanılmaz bir dostlukları var"

Huzurevi müdürü Hülya Keskin de Puki'nin 49'uncu misafirleri olduğunu söyledi.

Tuzcu ve köpeğini 6 yıldır misafir ettiklerini anlatan Keskin "Çok bağlılar birbirlerine, inanılmaz bir dostlukları var. Ersan amcayla köpek arasında baba-evlat ilişkisi var. Kendi yemek yemeden önce ona yemek yediriyor." şeklinde konuştu.

Keskin, huzurevi sakinlerinin zamanla Puki'ye alıştığını, köpeği huzurevi sakinlerinin de sahiplendiğini ona birlikte baktıklarını belirtti.