Batı Karadeniz Turizmi İçin Ortak Adım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen 'Batı Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları Turizm Destinasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Özlü, "Bizlerin ticaret odaları ve borsalarımızdan beklentisi; Batı Karadeniz Turizm Destinasyonunun tüm Türkiye'ye anlatılması ve bu bölgenin turizm alanında tanıtılmasıdır" dedi.

Başkan Faruk Özlü'nün başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Turizm Birliği (BTB) çatısı altında Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz'de bölgesel turizmin kalkınması ve turizm gelirlerinin arttırılmasını hedefleyen projelere yönelik istişare toplantısı yapıldı. Akçakoca Saklıkoy Otel'in salonunda 'Batı Karadeniz Bölge Oda ve Borsaları Turizm Destinasyonu İstişare Toplantısı' adı altında düzenlenen toplantıya, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Turizm Birliği (BTB) Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'ın ile 7 il ve bağlı ilçelerin oda ve borsa başkanları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Başkan Faruk Özlü, DTSO tarafından düzenlenen toplantı ile katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaşarak, "Bu toplantıyı düzenlediğimiz Akçakoca Saklıkoy Otel; belediyemizin iştirak şirketi BELTUR'a ait bir otel. Biz buraya gerçekten büyük bir önem verdik ve yatırım yaptık. Akçakoca'nın en güzel sahil bölgesinde yer alan otelimiz; sadece Düzce'nin değil, tüm Batı Karadeniz'in turizm potansiyeline büyük bir katkı sunmaktadır" dedi.

"Turizmi bölge olarak tanımlamak istiyoruz"

İki ay önce Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'ni; yeni bir düzenlemeyle Batı Karadeniz Turizm Birliği olarak yeniden yapılandırdıklarını hatırlatarak konuşmasına devam eden Faruk Özlü, şunları dile getirdi; "İlgili il ve ilçe belediye başkanlarımızın ortak kararıyla güzel bir yola girdik. Buradaki hedefimiz; Batı Karadeniz'de yer alan il ve ilçelerimizi aynı amaç etrafında toplamaktı. Dolayısıyla biz Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'ni, turizm birliğine dönüştürerek turizme odaklanmamız gerektiğini düşündük. Düzce ile başlayan ve Sinop'a kadar giden bir bölge söz konusu. Sakarya Büyükşehir ile Samsun Büyükşehir arasında kalan 7 il var. Biz burayı yakın Karadeniz olarak tanımlamak istiyoruz. Nereye yakın? İstanbul'a, Ankara'ya yakın. Düzce'den 250 kilometrelik alan baz aldığımızda 31 milyona hitap ediyoruz. Bu 31 milyon da satın alma gücü yüksek olan bir nüfus. Turizmi tek bir il bazında tanımladığımızda etkisi daha az oluyor. Biz bölge olarak tanımlamak istiyoruz. O da içinde bulunduğumuz bölgedir. Amacımız; iller bazında yapmakta zorlandığımız tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini aynı çatı altında birleştirmektir. Ben yürekten inanıyorum ki; yeni yapılanmamız sayesinde sürdürülebilir turizm ve seyahat iklimini hep birlikte oluşturabiliriz. Bizim yapacağımız çalışmalarla hem şehirlerimiz hem de bölgemiz kazançlı çıkacaktır. Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır. Esnaflarımız, yatırımcılarımız, şehirlerimiz ve ilçelerimiz bu süreçten önemli kazançlar elde edeceklerdir."

"Beklentimiz; bu bölgenin turizm alanında tanıtılması"

Bölge turizminin gelişmesi noktasında oda ve borsa başkanlarına da büyük görevler düştüğünü kaydeden Özlü, "Çünkü sizler sadece ticari hayatı organize eden kişiler değilsiniz. Çok daha önemlisi; kendi il ve ilçelerinizde geniş bir sivil toplum kesimine hitap ediyorsunuz. Sizlerin öncülüğünde yapılan her iş, çıkılan her yol ve her proje mutlak surette başarılı olacaktır. Bizlerin Ticaret Odaları ve borsalarımızdan beklentisi; Batı Karadeniz Turizm Destinasyonunun tüm Türkiye'ye anlatılması ve bu bölgenin turizm alanında tanıtılmasıdır" dedi.

"Pastayı büyütelim, her ilimizin payı artsın"

Batı Karadeniz'de yer alan Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bolu, Sinop ve bu illere bağlı ilçelerin geniş turizm bölgesinin içinde yer aldığını vurgulayan Başkan Özlü, "Kastamonu'dan Düzce'ye kadar, bu güzel coğrafyayı, Batı Karadeniz Turizm Destinasyonuna çevirmemiz gerekmektedir. Bundan bütün illerimiz, bütün ilçelerimiz kazançlı çıkacaklar. Pastayı büyütelim, arttıralım. Her ilimizin aldığı pay da artsın. Bir tur otobüsü İstanbul'dan kalksın molasını Düzce'de versin. Buradan Akçakoca, Ereğli Zonguldak'a geçsin. Bir gün orada kalsın. Karabük Safranbolu'da kalsın. Oradan Bartın Amasra, oradan Kastamonu, Sinop ve Bolu'dan İstanbul dönsün. Bunun tersi de geçerli. Bu tip paket turlar hazırlanmasını çok çok arzu ediyoruz. Sadece il bazında değil, bölgesel olarak ele almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ortak amaç için hep birlikte çalışmamız gerekiyor"

Başkan Faruk Özlü konuşmasına şöyle devam etti; "Görev yaptığım süre boyunca yatırımcı arkadaşlarımızı Düzce'de otel yapmaya çağırdık bugün Düzce'de 6 adet uluslararası marka olmuş otelin yatırımı var. İnşallah bir kısmı bu yıl, bir kısmı gelecek yıl açılmış olacak. Yatak kapasitemizi arttırıyoruz. Tüm bunlar elbette durduk yerde olmadı. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık, çok uğraştık ve birçok projeye imza attık. Ama artık Düzce'nin sahip olduğu bu sinerjinin ve potansiyelin tüm Batı Karadeniz için de geçerli olmasını istiyoruz. Bundan sonra bu ortak amaç ve ortak hedef için hep birlikte çalışmamız gerekiyor."

"7 ili kapsayan planına ihtiyaç var"

"El ele vererek, TÜRSAB ve Turizm Bakanlığımızı da harekete geçirerek; en kısa zamanda 'Batı Karadeniz Turizm Master Planını' oluşturmamız gerekiyor" diyerek konunun ciddiyetine vurgu yapan Özlü, "Bu 7 ili kapsayan bir ana master planına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Özellikle siz değerli oda ve borsa başkanlarımızın iş birliği yapması ve bu plan için ortak hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Turizmin tüm Batı Karadeniz için büyük bir şans ve fırsat kapısı olduğunu belirten Özlü, Batı Karadeniz bölgesinin kalkınmasının anahtarının turizm eliyle olacağını dile getirerek, "Bizler, Batı Karadeniz Turizm Birliği olarak bu süreçte her türlü projeye destek olacağız. Gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra, Batı Karadeniz Turizm Kongresi ve Çalıştayı'na; Düzce olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

"Bu ortak vizyonu birlikte büyütelim"

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ise, Batı Karadeniz'in, turizm geleceğini konuşmak adına bir araya geldiklerini ve bu buluşmayı çok değerli bulduğunu ifade ederek, "İnanıyorum ki, ortak akıl, ortak hedeflerin en sağlam temelidir. Eğer birlikte hareket edersek, bölgemize daha fazla ziyaretçi çekebilir, turizm gelirlerimizi artırabilir ve bu değeri tüm şehirlerimize yayabiliriz" dedi.

Batı Karadeniz Turizm Birliği'nin kurulmasına öncülük eden, Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür eden Bıyık, "Bakanımızın (Faruk Özlü), Düzce'de ortaya koyduğu turizm vizyonu, şehrimizin sahip olduğu, doğal ve kültürel değerlerin, daha görünür hale gelmesine ve şehrimizin yatırımcı çekmesine, önemli katkılar sağlamıştır. Bugün, bu vizyonun Batı Karadeniz geneline taşınması ve şehirlerimizin, ortak bir destinasyon anlayışıyla hareket etmesi, bölgemizin geleceği adına son derece kıymetli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Bizler, oda ve borsalar olarak, üyelerimizin daha fazla üretmesini, daha fazla ticaret yapmasını ve turizmden hak ettiği payı almasını arzu ediyoruz" diyen Bıyık, Batı Karadeniz Turizm Birliği'nin çalışmalarına, katkı sunmaya, ortak projeler üretmeye ve bu ortak vizyonu birlikte büyütme davet etti.

Açılış konuşmaları sonrasında gerçekleştirilen söyleşide, bölge turizmine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE