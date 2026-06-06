Yeşil gelecek atölyesinde çocuklara çevre bilinci - Son Dakika
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Yeşil gelecek atölyesinde çocuklara çevre bilinci

Yeşil gelecek atölyesinde çocuklara çevre bilinci
06.06.2026 09:31  Güncelleme: 09:34
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Düzce Bilim Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 'Yeşil Gelecek' temalı tuval atölyesi düzenleyerek 45 ilkokul öğrencisine sanat yoluyla çevre bilinci kazandırdı.

Düzce Bilim Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği "Yeşil Gelecek" temalı tuval atölyesinde öğrencilere sanat etkinliği aracılığı ile çevre bilinci aşılandı.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi, haftalık atölye çalışmalarının yanı sıra önemli gün ve haftalara özel etkinliklerle çocukları bilim, sanat ve farkındalık temalarında bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Yeşil Gelecek" temalı tuval atölyesi düzenlendi. Etkinliğe, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Merve Altın Akkaya ile Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Ballı katıldı. Atölyede, Metek TOKİ İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden oluşan 45 öğrenci yer aldı.

Çocuklar, çevrenin korunması, doğa sevgisi ve sürdürülebilir yaşam konularını tuvallere yansıtarak hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Sanat aracılığıyla çevre farkındalığının artırılmasının amaçlandığı etkinlikte öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak renkli çalışmalar ortaya koydu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşil gelecek atölyesinde çocuklara çevre bilinci - Son Dakika

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