Düzce'de özel öğrenciler gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda etkinlik düzenlendi.

Mehmet Sevil Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, dans, folklor ve oyun havası eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte Kaymakam Mustafa Can, öğrencilerle yakından ilgilenirken, Türk Kızılay Akçakoca Şubesi de öğrencilere hediye takdim etti.

Kaymakam Can, yaptığı konuşmada, engelli ve özel eğitim gören öğrencilere devlet ve hayırseverler tarafından her zaman destek verildiğini söyledi.

Can, engelli çocuklara fırsat verildiğinde onların sporda, kültürde, sanatta her alanda ülkeyi onurlandıran başarılar elde ettiğini kaydetti.