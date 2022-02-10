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Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

10.02.2022 13:27
Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

" Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı yapan arkeologlarca çevre taraması sırasında rastlanan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma köprüsünde, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması yürütülüyor.

Bölgede inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 5 metre eninde ve 39 metre uzunluğundaki köprünün, o dönemde Akçakoca Limanı'ndan gemi ticaretiyle getirilen malların kente ulaştırılması için Tabak Deresi üzerine kurulduğu, bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da aynı amaçla kullanıldığı düşünülüyor.

Harç kullanılmadan, kayaların yontulmasıyla oluşturulan taş kemerlerin birbirine bağlanmasıyla inşa edilen köprüde çalışmaların bu yıl sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor
Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor
Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

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Konuralp, Osmanlı, Düzce, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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