Düzce El Sanatları Eserleri Ankara'da Sergilendi - Son Dakika
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Düzce El Sanatları Eserleri Ankara'da Sergilendi

Düzce El Sanatları Eserleri Ankara\'da Sergilendi
08.06.2026 01:45
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Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi, Ankara'daki sergide el emeği ürünlerini sergileyerek büyük ilgi gördü.

Türkiye'de 6 tane olan ve bir tanesi de Düzce'de bulunan El Sanatları Eğitim Merkezi Ankara'da açılan sergide eserlerini sergiledi. El emeği göz nuru ürünler büyük beğeni kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gençlere el sanatları ustalığı kazandırmak üzere Türkiye genelinde 6 tane açılan ve bir tanesinin de Düzce'de bulunduğu El Sanatları Eğitim Merkezleri Ankara'da açılan sergide bir araya geldi. Ahşap oymacılığı, imitasyon takı yapımı, kuyumculuk ve gümüş işletmeciliği, iğne oyası, kadın dış giysi dikim kurslarında kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıktığı sergide Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi'nin eserleri de gezenlerin büyük beğenisini kazandı. Ahşap ve ahşap oymacılığı ürünleri, takıların bulunduğu Düzce standı hem büyük ilgi gördü hem de eserlere yoğun talep oldu.

3. El Sanatları Sergisi açılış törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Genel Müdürü Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, üst düzey bürokratlar ve davetliler katıldı.

Sergi hakkında bilgiler veren Düzce El Sanatları Merkezi Müdürü İsmail Ergün; "Ankara'da düzenlenen 3. Geleneksel El Sanatları Sergisine Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi olarak geleneksel motiflerimizin ilmek ilmek işlendiği, el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı ürünlerimizle katıldık. Düzce'nin yetenekli, kursiyerlerinin eserleri yoğun ilgi görüyor. Bizlerde gençlerimize hem yeni meslekler edindirmek hem de el yeteneklerini ortaya çıkartmak için yoğun çaba harcıyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzce El Sanatları Eserleri Ankara'da Sergilendi - Son Dakika

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