Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6. Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kapalı pazar yerinde organize edilen şenlikte, öğrencilerin resim, halk oyunları, el sanatı ürünleri ve teknoloji tasarımları sergilendi.
Şenliğe gelenler okulların birbirinden farklı çalışmalarını, yazılım ve kodlama ürünlerini inceledi, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürettiği ürünlere bakma fırsatı buldu.
Müzik ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı etkinliğe, Kaymakam Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şenlik bugün sona erecek.
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