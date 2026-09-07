Düzce Konuralp Antik Tiyatro kazısında destek ekipleri gönüllü mesai yaptı

Düzce Belediyesi'nin personel ve lojistik desteği ile tamamlanması için gün sayan Konuralp Antik Tiyatro kazılarına ekiplerin desteği sürüyor. Hafta sonu mesaisini Konuralp'teki kazılara destek için harcayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllülük esasıyla sahada yer aldı.

Düzce Belediyesi tarafından desteklenen Konuralp Antik Tiyatro kazılarında son aşamaya gelinirken kazıların aralıksız sürdürülmesi amacıyla dayanışma çalışmaları da devam ediyor. Personel ve lojistik ihtiyacı Düzce Belediyesi tarafından karşılanan arkeolojik kazı alanı restorasyon sürecine hazırlanırken her müdürlükten gönüllü ekipler de hafta sonu mesaisini Konuralp kazılarına ayırmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı kazılar sayesinde Konuralp'in tarih turizmine kazandırılması için çalışmalar aralıksız devam etti.