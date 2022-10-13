Düzce kültür sanat haberi | Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi - Son Dakika
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Düzce kültür sanat haberi | Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi

13.10.2022 01:05

Düzce haberler: Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi Ceza: "Dünya'nın en güzel manzarasını seyrediyorum" Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Günleri'nde ünlü rapçi Ceza sahne aldı.

Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi

Ceza: " Dünya'nın en güzel manzarasını seyrediyorum"

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Günleri'nde ünlü rapçi Ceza sahne aldı. Sahneden Düzcelilere seslenen Ceza, seyirciler için Dünya'nın en güzel manzarasını seyrettiğini dile getirdi.

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik Günleri'nin ikinci gününde ünlü rapçi Ceza sahne aldı. Anıtpark meydanında gerçekleştirilen konsere on binlerce kişi katılım sağladı. Seslendirdiği şarkılar ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ceza, sahne şovları ile adeta alandakileri coşturdu.

"Dünya'nın en güzel manzarası"

Şarkı aralarında seyircilere açıklamalarda bulunan Ceza; "Sahnede olduğum an gerçekten Dünya'nın en güzel şeyini görüyorum. Dünya'nın en güzel manzarası, Dünya'nın en güzel deniz manzarasına bakıyorum şu anda bir tanesiniz. Düzce'nin denizi başka. Heyecanımız devam ediyor. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Şu güzelliğinizi görmek hayatta hiç bir şeyi değiştirmez. Başkanımıza sonsuz teşekkürler bizleri buluşturduğu için. Darısı diğer belediyelerinde başına vizyon sahibi gençleri düşünen bir başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler geçiciyiz ama sizler her zaman var olacaksınız. Hepinize sonsuz teşekkürler bizleri bu gece yalnız bırakmadınız" ifadelerinde bulundu.

"Gençlerimiz konser istiyor"

Gençlerin kar, kış farketmeksizin konser istediğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Konserler muhteşem gidiyor. Gençler mutlu. Bu konserlerin tadını çıkartın. Bunları sizler için yapıyoruz. Kış geliyor, kar geliyor. Fakat gençlerimiz fark etmeksizin konser istiyor. Siz isteyin biz yapalım. Her zaman konser yapabiliriz. Çok güzel müzisyenlerimiz var. Sizlere muhteşem konserler veriyorlar" şeklinde konuştu.

Düzce Gençlik Günleri'nin üçüncü gününde ise pop sanatçısı Tuğçe Kandemir sahne alacak.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, gençlik, Dünya, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düzce kültür sanat haberi | Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce kültür sanat haberi | Düzce'de Ceza rüzgarı: On binler muhteşem konserde eğlendi - Son Dakika
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