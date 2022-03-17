(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

17.03.2022 23:15

(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor Düzce'de bir asrı aşkın zamandır yaşatılan kandil geleneği sürüyor.

(DÜZCE-ÖZEL) Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

DÜZCE - Düzce'de bir asrı aşkın zamandır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. 111 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında camide kurulan sofralarda oruçlar açılıp yemekler yendi, dualar edildi.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Berat kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin bu yıl 111. yılı olduğunu belirterek, "Beraat kandili bütün insanlık adına hayırlara vesile olur inşallah. 2019 yılında sizlerle birlikte kutlamıştık. Ancak bu korona virüs nedeniyle geleneğimize ara vermiştik. Aynı cemaatimizle camimizde buluştuk. 2 sene ara verip tekrar buluşmadan dolayı birazda duygusallık yaşadık. Diğer mahallelerden de buraya gelenler oluyor. O nedenle bu akşam hem sevinçliyiz hem de hüzünlüyüz. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Bu gelenek 1900'lerde açlığın, yokluğun olduğu zamanlarda kandillerin paylaşım, kardeşlik, dostluk ruhuna uygun olarak evlerinde yiyeceği olanlar toplanmak için camileri, mescitleri seçmişler. Evlerinde yaptıkları ev yemeklerini camiye getirerek burada zengini fakiri hep birlikte bir sofraya oturup ikramları yemişler. Bu gelenek halini alarak o senelerden günümüze kadar intikal etti. Bizlerde bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Güzel bir etkinlik. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Cemaatimizde bizlere her konuda yardımcı oluyor. Bu sene 111. yıl oldu. Bir asrı baya bir oldu devireli. 111. Yılında da kandilimizi hep birlikte yaşıyoruz. Nefes aldığımız, sağlıklı sıhhatli olduğumuz sürece ben ve arkadaşlarımız bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkamızdan gelen çocuklarımızı da camiye alıştırıyoruz" diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.

(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor
(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor
(DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

YORUMLAR
500
Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı

Berat Kandili, Koçyazı, kandil, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat (DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Rusya bu sefer Bosna'yı tehdit etti! NATO'ya katılma planı ortalığı karıştırdı
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: (DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement