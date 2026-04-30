EBB Dil ve Edebiyat Konağı\'nda Kut\'ül Amâre Zaferi kutlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Gençlik Komisyonu, Küt'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılını, EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda yaptığı etkinlikle kutladı.

Programda TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Küt'ül Amare Zaferi'nin Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Kut Bayramı olarak kutlandığını hatırlatarak 1950'lerden sonra Kut Bayramı'nın belirli gün ve hafta etkinliklerinden, okul ders kitaplarından, tarih kitaplarından çıkarıldığını ve bunu anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Zaferin 100. yılı olan 2016'da sivil toplum olarak yine kendilerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de ilk defa bu zaferi iki günlük bir programla kutladıklarını hatırlatan Murat Ertaş, son 10 yılda ülke genelinde yapılan etkinliklerle bu destansı zaferin unutulmaktan kurtarıldığının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Küt'ül-Amare Zaferinin 110. yıl dönümünü büyük bir gururla yaşıyor ve hatırlıyoruz. Küt'ül-Amare Zaferi, I. Dünya Savaşı sırasında ecdadımızın imkansızlıklar içerisinde ortaya koyduğu azim, inanç ve kararlılığın en güçlü nişanelerinden biri olmuştur. Başta Halil Paşa olmak üzere kahraman ordumuzun yazdığı bu destan, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu destansı zaferi ve şanlı mirası doğru anlamak, gelecek nesillere aktarmak ve aynı inançla ülkemizin yarınlarını inşa etmek bizim en önemli vazifelerimizden biridir. Tarih bilinci yüksek, sorumluluklarının farkında bir gençlik yetiştirmek, bu aziz hatıraya göstereceğimiz en büyük vefa olacaktır."

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'ın konuşmasından sonra gençler, Küt'ül Amare Zaferi'ni değerlendirdi. Kutlama etkinliğine katılan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ile TDED Gençlik meclisi üyeleri şiirler ve türküler söyleyerek bu destansı zaferi kutladılar. Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Metin Kara da türküleriyle etkinliğe renk kattı. Program şehitlerin ve gazilerin ruhuna Fatiha okunarak sona erdi. - ERZURUM