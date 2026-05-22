Ebru Sanatı: 'Suya Yazılan Aşk' Sergisi Açıldı

Kastamonu Kent Müzesi'nde, ebru sanatının önemli isimlerinden Mustafa Düzgünman'a ait eserlerin yer aldığı "Suya Yazılan Aşk" sergisi ziyarete açıldı.

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Kent Müzesi tarafından düzenlenen "Suya Yazılan Aşk" Mustafa Düzgünman Ebru Koleksiyonu Sergisi, törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Vali Meftun Dallı, protokol üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Koleksiyoner Oğuzhan Arslanoğlu'nun özel koleksiyonunda yer alan nadide eserlerin sergilendiği etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Programda, Kent Müzesi Sorumlusu Dr. Murat Karasalihoğlu, ebru sanatının duayen isimlerinden Mustafa Düzgünman'ın hayatı ve sanat anlayışı hakkında bilgi verdi. Sanatın manevi yönüne dikkat çekilen açılışta geleneksel ebru duası da okundu. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, Ebru Sanatçısı Zümer Mütevelli rehberliğinde sergiyi gezdi. Katılımcılar, eserlerin hikayelerini dinlerken, sergi gezisinin ardından Mütevelli tarafından canlı ebru performansı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Dallı, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, serginin hazırlanmasında emeği geçen koleksiyoner Oğuzhan Arslanoğlu'na, Kent Müzesi personeline ve katkı sunanlara teşekkür etti. Yoğun katılımla açılan "Suya Yazılan Aşk" Mustafa Düzgünman Ebru Koleksiyonu Sergisi, Kurban Bayramı sonuna kadar Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - KASTAMONU