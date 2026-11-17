İçişleri Bakanlığının yurt dışı staj ve eğitim programına katılmak üzere kentten ayrılacak Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Filiz Gencan'a veda ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Edirne'de görev yaptığı süre boyunca kente sunduğu hizmetler ve kurumlar arasındaki iş birliğine sağladığı katkılar dolayısıyla Ciğerci'ye teşekkür etti.

Gencan, Ciğerci'ye eğitim sürecinde ve sonraki görevlerinde başarı diledi.