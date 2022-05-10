Edirne'de 4 müze açılacak - Son Dakika

Edirne'de 4 müze açılacak

EDİRNE - Edirne'de yakın zamanda açılışı planlanan "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve " Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" müzelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, çalışmaları devam eden "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" olmak üzere 4 müzede incelemelerde bulundu. Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bulunan Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda çalışmaları süren müzeler hakkında açıklamalarda bulunan Vali Canalp, tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin kurucularıyla birlikte Osmanlı padişahlarının silikon heykellerinin müzede yer alacağını söyledi. Balkanlar'da bulunan Osmanlı eserlerinin minia olarak bu müzede sergileneceğine değinen Vali Canalp, müzede padişah çadırı ve otağının da olacağını vurguladı.

Müzelerde eksikliklerin 1 ay içinde tamamlanmasıyla birlikte açılış gerçekleştireceklerini söyleyen Vali Canalp, "Bu mekanı Edirne'deki kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmiş olacağız. Çevre dükkanlarda da düzenleme çalışmaları bitti. Bu dükkanlarda Edirne'nin gastronomisini, kültürünü ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtan ürünleri pazarlama imkanı olacak. Turistlerin en fazla geleceği mekanlardan birisi olacak" dedi.