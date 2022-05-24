Edirne'de "Bağlama Şöleni" - Son Dakika
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Edirne'de "Bağlama Şöleni"

24.05.2022 19:17

Edirne'de "Bağlama Şöleni"EDİRNE Edirne'de bağlama şöleninde konser veren müzik tutkunları vatandaşlara unutamayacağı bir gece yaşattı.

Edirne'de "Bağlama Şöleni"

EDİRNE Edirne'de bağlama şöleninde konser veren müzik tutkunları vatandaşlara unutamayacağı bir gece yaşattı.

Edirne'de Kültür Sanat çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen "Bağlama Şöleni'nde" gerçekleştirilen konser ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konserde dedesiyle sahneye çıkan torun sevilen şarkılarını seslendirirken dedesi ise bağlamasıyla eşlik etti. Çocukların gençlerin ve büyüklerin sırasıyla çıktığı sahnede vatandaşlara sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Edirne Havsa ilçesi Kaymakamı Reşit Özer Özdemir de sahnede bağlama çalarak izleyicilerden büyük beğeni aldı. Edirne Halk Eğitim Merkezinde bağlama kursu gören kadınların sahne almasıyla vatandaşların alkışları eşliğinde gece sona erdi.

Bağlama Şölenine, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzzeka Bayrak, Halk Eğitim Müdürü Şeref Uz ve müzikseverler katılım sağladı.

Halk Eğitim Merkezi Bağlama Öğretmeni Mustafa Dalgıç öncülüğünde kısa süre önce oluşturulan 'Kadın telinden' isimli bir proje çerçevesinde 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek 'Edirne Bağlama Günleri' konserine hazırlanan kadınlar, bazen söyledikleri türküler eşliğinde duygu dolu, anlar yaşıyor, bazen ise hareketli parçalarda kalkıp oynuyor.

Konserde hem hüzünlenip hem de duygulandıklarını ifade eden Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müzik uğraşıldı zaman insanın kendisini genç ve mutlu hissettiğini belirterek, "Burada deden toruna, kadınından çocuğuna kadar herkes burada. Her gününüz böyle güzel olsun. Ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun" dedi.

Daha sonra kursiyerlere başarı belgelerinin verilmesinin ardından konser sona erdi.

Edirne'de Bağlama Şöleni
Edirne'de Bağlama Şöleni
Edirne'de Bağlama Şöleni
Edirne'de Bağlama Şöleni

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'Bağlama Şöleni' - Son Dakika


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