Edirne'de Kadın Orkestrası'ndan 8 Mart Konseri

Edirne'de halk eğitimi merkezinin 7'den 70'e kadın kursiyerlerinden oluşan orkestra, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadının T'elinden" adlı konser verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi yaptığı konuşmada, kadınların dünyayı daha yaşanılır hale getirip hayata güzellikler kattığını söyledi.

Kadınların kendini dünyanın daha iyi bir yer olmasına vakfettiğini belirten Sezer, "Kim bir yere gelmişse kadının onun üzerinde emeği vardır. Benim bir vali olarak annemin, kız kardeşlerimin, ablalarımın üzerimde emeği vardır, eşimin üzerimde emeği ve her zaman desteği vardır." dedi.

Vali Sezer, Edirne'de de tüm kadınların hayatın her alanında aktif olduğunu dile getirdi.

Kadınların tüm iyilikleri dünyaya yaydığını aktaran Sezer, "Aile Yılı dolayısıyla da iyi ve sağlam bir aile yapısının kurulması, gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi sağlam aile temelleri üzerinde bir toplumun inşa edilmesi için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kadınların aile içindeki ilk öğretmen, toplumun şekillenmesindeki en güçlü değer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Edirne Halk Eğitimi Merkezinin 7 ila 70 yaş aralığındaki 40 kadın kursiyeri sahne aldı.

Şef Mustafa Dalgıç yönetimindeki kadınlar orkestrası, konserde türküler ve Türk sanat müziği eserleri seslendirdi.

Konsere katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

Konseri Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, Karaburun'un eşi Aynur Karaburun ve vatandaşlar dinledi.