Edirne\'de Kakava Şenlikleri Coşkusu

05.05.2026 18:42
Kakava Şenlikleri, Edirne'de yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla kenti renklendiriyor.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan, yerli ve yabancı çok sayıda turistin katıldığı Kakava Şenlikleri öncesi kent ekonomisi hareketlendi. Kutlamalar Selimiye meydanında başladı. Şenlikler için kente akın eden turistler, tarihi noktaları dolaştı, alışveriş yaptı ve yemek yiyerek esnafa katkı sağladı.

Bahar ayının bereketini taşıyan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Edirne esnafının da yüzünü güldürdü. Şenlikler için aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Esnaf ise hazırlıklarını tamamlayıp turistleri beklemeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'ye akın eden yerli ve yabancı on binlerce turist, tarihi noktaları dolaştı, yemek yedi ve yaptığı alışverişlerle esnafın yüzünü güldürdü.

Şehrin dört bir yanında şenlik havası hakimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik edip dans ederek baharın gelişini kutladı.

Turistler, romanların çaldığı 9/8'lik oyunlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi

Şenlikler için kente akın eden turistler, Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında romanların çaldığı 9/8'lik oyunlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Bahar tacı satıcılarının önünde de yoğunluk oluştu. Şenliğe uyum sağlamak için birbirinden renkli konseptlerle Edirne'ye akın eden turistler, aldıkları bahar taçları ile fotoğraf çektirdiler.

Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, artan talebi karşılayabilmek için hem ürün stoklarını artırdı hem de personel sayısını yükseltti. Şehrin en işlek noktalarında yer alan ciğercilerde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Edirne'ye özgü lezzetleri deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, işletmeleri doldurarak yoğun bir tempo oluşturdu.

"Her şey çok güzel"

İzmir'den gelen turistlerden İnci Yeşilkaya, "Turistik gezi için geldik. İlk defa geldim bayıldım. Edirne çok güzelmiş. Camiler her yer çok güzel. Kakava şenlikleri için geldik. Yöresel oyuncular her şey çok neşeli. Esnaf çok güzel, bizi çok güzel karşılıyorlar. Hoşumuza gitti" dedi.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, şenliklerin sabahın çok erken saatlerinde başladığını belirterek kentin ciddi bir yoğunluk yaşadığını ifade etti. Otobüslerin sabah saatlerinden itibaren şehre giriş yaptığını söyleyen İmrak, Edirne'nin bu özel günlerde adeta bayram havası yaşadığını vurguladı.

Şenliklere katılmak için Almanya'dan geldiler

Almanya'dan gelen bir diğer ziyaretçi Nurcan Kaçar ise Kakava'yı ilk kez deneyimlediklerini belirterek, ortamdan oldukça etkilendiklerini dile getirdi. Şehrin dört bir yanında müzik ve eğlencenin hakim olduğunu söyleyen Kaçar, insanların bir araya gelerek coşku içinde kutlama yapmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Edirne'ye gelen herkesin tava ciğer yemeden dönmemesi gerektiğini vurgulayan Kaçar, hem tarihi yerleri gezdiklerini hem de yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulduklarını belirtti.

Şenliklere katılmak üzere Almanya'dan gelen Ali Rıza Kaçar da Kakava için özel olarak izin aldıklarını belirterek, yıllardır görmek istedikleri bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şenlik atmosferinin oldukça etkileyici olduğunu söyleyen Kaçar, Türkiye'de bu tür etkinliklerin daha canlı ve anlamlı geçtiğini vurguladı. Geleneklerin yaşatılmasının önemine değinen Kaçar, yurt dışında da benzer etkinlikler düzenlediklerini ancak Edirne'deki atmosferin çok daha farklı olduğunu söyledi.

"Her yıl Edirne'ye Kakava şenliklerine geliyoruz"

Tur şirketi ile birlikte şenliklere geldiklerini söyleyen İzmir'den gelen Nazmiye Yaşa, "Her yıl Edirne'ye Kakava şenliklerine geliyoruz. Çok seviyoruz ve eğleniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Bursa'dan gelen Meral Günaydın, " Sırf bu eğlenceyi bu ortamı görmek için 500 kilometre yol yaptık. 14 arkadaş geldik. Çok eğleniyoruz" dedi.

Ankara'dan gelen Güler Zorbek, daha önce çok şenlik gezdiğini ancak Edirne'deki coşku ve heyecanı hiçbir yerde görmediğini, eğlencenin çok erken saatlerde başladığını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde Selimiye Meydanı'nda başlayan kutlamalar gün boyu Sarayiçi başta olmak üzere çeşitli noktalarda devam etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

