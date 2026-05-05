Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

05.05.2026 23:02
Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde Üsküdar Belediyesi Roman Orkestrası ve şarkıcı Tarık Mengüç sahne aldı.

Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasının ardından müzik grupları ve dans ekipleri gösteriler sundu.

Şenliklere katılan çok sayıda turist müzik eşliğinde eğlendi.

Üsküdar Belediyesi Roman Orkestrası oyun havalarıyla katılımcıları eğlendirdi.

Şenlikler kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç de sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Mengüç, hareketli parçalarında vatandaşlarla birlikte tempo tuttu.

Mengüç, engelli bir vatandaşın yanına giderek birlikte şarkı söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Mengüç'e çiçek verdi, tüm müzik ve dans gruplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kakava heyecanın devam ettiğini belirten Gencan, tüm dileklerin kabul olmasını diledi.

Kutlamalar yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

Kaynak: AA

