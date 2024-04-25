Edirne'de Kibrit Sergisi: Anlık Öfkeye Dikkat Çekmek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Kibrit Sergisi: Anlık Öfkeye Dikkat Çekmek

Edirne\'de Kibrit Sergisi: Anlık Öfkeye Dikkat Çekmek

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin düzenlediği 'Deneysel Tipografi Sergisi'nde, öğrencilerin farklı temalardaki çalışmaları sergilendi. Sergide yer alan Semih Aydoğan'ın kibrit çöplerinden oluşturduğu 'Boom' yazısı, anlık öfkenin sinir halini temsil ediyordu. Aydoğan, sergiyi gezenlere mesajını aktarmak amacıyla kibritleri yakarak dikkat çekti.

25.04.2024 17:08
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Edirne'de düzenlenen bir sergide eser sahibi "anlık öfkeye" dikkati çekmek amacıyla kibrit çöplerinden hazırladığı çalışmasını yaktı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Deneysel Tipografi Sergisi" Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda açıldı.

Küratörlüğünü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Oduncu'nun yaptığı sergide öğrencilerin farklı temalardaki 3 boyutlu deneysel çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide öğrencilerden Semih Aydoğan'ın insanların anlık öfkeleri sonrası ortaya çıkan sinir halini temsilen kibritlerden "Boom" yazısını oluşturduğu çalışması ilgi gördü.

Aydoğan, katılımcılar sergiyi gezdiği sırada eserindeki kibritleri tutuşturdu ve vermek istediği mesajı sergiyi gezenlere aktardı. Yanan kibritler daha sonra su ile söndürüldü.

Oduncu yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlarını zorlayıp güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyleyerek, "Deneysel tipografiyi geleneksel tipografiden ayıran en önemli özellik bu. Öğrencilerimiz de kendi yaratıcılıklarını bu noktada ortaya koydular. Farklı materyaller kullanılarak 3 boyutlu olarak yansıtıldı. Çalışmalarda öğrencilerin tutkularının, emeklerinin ve öğrenim süreçlerinin yansımaları var." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu da öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sergi hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Kibrit Sergisi: Anlık Öfkeye Dikkat Çekmek - Son Dakika

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