Edirne'de 'Edirne Akşamları' Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de 'Edirne Akşamları' Konseri

Edirne\'de \'Edirne Akşamları\' Konseri

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Atakan Akdaş, Edirne'de konser verdi.

30.01.2025 22:46
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Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Atakan Akdaş, Edirne'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Edirne Akşamları" konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde topluluk sanatçıları eserleri seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Akdaş sahne aldı.

Akdaş, kürdilihicazkar ve nihavend makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.

Konserin sonunda müzikseverler sanatçıyı ayakta alkışladı.

Konseri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, huzurevi sakinleri ve müzikseverler izledi.

Akdaş, konserin ardından AA muhabirine, Edirne'nin, Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'de konser vermenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Akdaş, "Kıymetli Edirnelilerle birlikte olmak benim için büyük bir şeref. Tarihi bir binada da konser vermek büyük kıvanç benim için. Etkinliklerimiz sürüyor. TRT Müzik'te Yıldız Bestekarlar programımız yayınlanıyor. Bakanlığımızın ve koromuzun verdiği görevlere seve seve şerefle katılmaya devam ediyoruz." dedi.

Topluluk müdürü Gökçe Bahar Ercan da her hafta farklı konseptle konserler sunduklarını dile getirdi.

"Edirne Akşamları" konser serisini bu akşamki konserle başlattıklarını anlatan Ercan, "Edirne Akşamları konserlerinde Bakanlığımıza bağlı farklı korolardan sanatçıları misafir edeceğiz. Tüm müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'Edirne Akşamları' Konseri - Son Dakika

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