Edirne'de Osmanlı saray mutfağı mirası canlandırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Osmanlı saray mutfağı mirası canlandırılıyor

Edirne Valiliği tarafından hazırlanan 'Topraktan Tabağa, Edirne Yöresel Yemekleri' kitabında yer alan asırlık tarifler video kaydına alınıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in himayesinde başlatılan çalışma kapsamında, Edirneli şefler ve gastronomi yazarları kente Osmanlı'dan miras 90 yemeği orijinal reçeteleri ve pişirme teknikleriyle kaleme aldı. Kitap eylül ayında yayımlanacak ve büyük bir gastronomi festivaliyle tanıtılacak.

05.07.2024 09:47
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Edirne'de, Osmanlı saray mutfağı mirasını yeniden canlandırmak amacıyla Valilik öncülüğünde hazırlanan "Topraktan Tabağa, Edirne Yöresel Yemekleri" kitabında yer alan asırlık tarifler video kaydına alınıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in himayesinde başlatılan çalışma kapsamında, Edirneli şefler ve gastronomi yazarları kente Osmanlı'dan miras 90 yemeği orijinal reçeteleri ve pişirme teknikleriyle kaleme aldı.

Kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacak kitap için çalışmalarda sona gelindi.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın Karaağaç'taki kafesinde kurulan mutfakta yemeklerin hazırlanmasıyla ilgili video çekimlerine başlandı.

Video çekimlerine eşiyle katılan Vali Sezer, şeflerle kente özgü "Rumeli Musakkası" yemeğini hazırladı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Kitabın hazırlanması için büyük emek sarf edildiğini belirten Sezer, "3 ay bütün köyler gezilerek unutulmuş yemeklerin ortaya çıkartılması için çalışma yapıldı ve sonuçta ortaya güzel bir envanter çıktı. Bu yemekler reçeteleriyle beraber üniversitemizin ve şeflerimizin desteğiyle çalışma yapıldı. Her gün bu yemekler pişirilerek çekimleri yapılıyor. Geleceğe çok güzel bir gastronomik envanter bırakıyoruz." dedi.

Sezer, kitabın eylül ayında yayımlanacağını ve büyük bir gastronomi festivaliyle tanıtılacağını dile getirdi.

Kent mutfağının zenginliklerini geleceğe aktaracaklarını anlatan Sezer, "Amacımız geleceğe gastronomi mirasını bırakmak. Bizden sonraki nesiller bu kitaba bakarak ve videoları izleyerek yemeklerin nasıl hazırlandığını görsünler. Aynı zamanda Edirne önemli bir turizm şehri. Gelen ziyaretçilerimize Osmanlı saray mutfağı ve Rumeli yemeklerinden hangilerini sunabiliriz bunun planı içerisindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Osmanlı saray mutfağı mirası canlandırılıyor - Son Dakika

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