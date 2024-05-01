Edirne'de Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri'ne davet etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri'ne davet etti

Edirne\'de Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri\'ne davet etti

Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, vatandaşları Kakava Şenlikleri kutlamalarına davul-zurna eşliğinde davet etti. Ocak, kırmızı takım elbisesi ve Roman havaları çalan davul zurna ekibiyle Selimiye Meydanı'ndan başlayarak Saraçlar Caddesi'ni gezdi ve esnafa davetiye dağıttı. Kakava Şenlikleri kutlamaları 4 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 6 Mayıs Pazartesi günü Roman ritüeliyle sona erecek.

01.05.2024 12:39
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Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, vatandaşları Kakava Şenlikleri kutlamalarına davul-zurna eşliğinde davet etti.

Çeribaşı Fikri Ocak ve davul zurna ekibi, davete Selimiye Meydanı'ndan başladı.

Kırmızı takım elbisesi, beyaz gömleği, boynuna bağladığı tülbenti ve kulağına taktığı kırmızı karanfille dikkati çeken Ocak, Edirnelileri, yerli ve yabancı turistleri şenliklere davet etti.

Davul zurna ekibinin çaldığı Roman havaları eşliğinde Saraçlar Caddesi'ni de gezen Ocak, esnafa da davetiye dağıttı.

Bazı vatandaşlar Kakava ekibini cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bazıları ise Roman havalarına eşlik ederek onlarla dans etti.

Ocak, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kakava'ya yoğun katılım olacağını söyledi.

Herkesi Kakava'ya davet ettiklerini ifade eden Ocak, "Buradan seslenmek istiyorum. Sayın çok değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım Kakava Şenlikleri'ne Türkiye çeribaşısı olarak sizleri davet ediyorum. Muhakkak Edirne'ye bekliyoruz." dedi.

Kutlama programı

Kakava Şenlikleri kutlamaları Sarayiçi'nde 4 Mayıs Cumartesi çeşitli konserlerle başlayacak.

Etkinlikler, 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak konserler ve gösterilerin ardından Kakava ateşinin saat 15.00'te Sarayiçi'nde yakılmasıyla devam edecek.

Program kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü sabahı ise şafak sökmeden Roman ritüelini görmek için binlerce turist Tunca Nehri kenarında dilekler dileyecek. Tunca'da sağlık için yüzünü yıkayan Roman gençleri ise hava uygun olduğu takdirde nehre girecek.

Kaynak: AA

Fikri Ocak, Edirne, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Roman çeribaşı Kakava Şenlikleri'ne davet etti - Son Dakika

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