Edirne'de Roman Soykırımı Anma Günü - Son Dakika
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Edirne'de Roman Soykırımı Anma Günü

Edirne\'de Roman Soykırımı Anma Günü
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Edirne'de düzenlenen programda, Nazi döneminde kaybedilen Romanlar dualarla anıldı ve çiçekler bırakıldı.

Edirne'de 2 Ağustos Roman Soykırımı Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Nazi Almanyası döneminde yaşamını yitiren Roman vatandaşlar dualarla anıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından Meriç Nehri'ne çiçekler bırakılarak soykırımda hayatını kaybedenlerin anısı yaşatıldı.

Edirne'de gerçekleştirilen anma programına Roman vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda, Avrupa'da Roman halkının maruz kaldığı baskı, ayrımcılık ve Nazi Almanyası döneminde yaşanan Porajmos (Roman Soykırımı) bir kez daha hatırlatıldı.

Anma etkinliğinde Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı tarafından yapılan basın açıklamasında, Romanların tarih boyunca ayrımcılık ve zulümle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, 1933 yılında Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte Romanlara yönelik sistematik baskıların başladığı ifade edildi. Açıklamada, 2-3 Ağustos 1944 gecesi Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'nda yaklaşık 3 bin Roman'ın gaz odalarında katledildiği, Nazi döneminde ise 200 binden 1,5 milyona kadar Roman'ın hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, soykırımların insanlık suçu olduğu belirtilerek, etnik kökeni, dili, dini ve kültürü ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğine dikkat çekildi. Soykırımda yaşamını yitiren Romanlar rahmet ve saygıyla anılırken, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Çiçekler Meriç Nehri'ne bırakıldı

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, Porajmos'ta yaşamını yitiren Romanların anısına Meriç Nehri'ne çiçekler bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, nehre bırakılan çiçekler hayatını kaybeden binlerce Roman vatandaşın anısını simgelerken, katılımcılar sessizce saygı duruşunda bulundu.

Anma programı, birlik, beraberlik ve barış mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Roman Soykırımı Anma Günü - Son Dakika

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