Edirne'de "Senfonik İlahiler" konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Edirne'de "Senfonik İlahiler" konseri düzenlenecek

30.03.2022 17:40
Edirne'de "Senfonik İlahiler" konseri düzenlenecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde "Senfonik İlahiler" konseri gerçekleştirilecek.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde "Senfonik İlahiler" konseri gerçekleştirilecek.

Konser, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 31 Mart perşembe günü 20.00'de TÜ Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde ve Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde yapılacak.

Konserde, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri de semah gösterisi sunacak.

Konser öncesi Balkan Kongre Merkezi'nde prova yapıldı.

Balkan Senfoni Orkestrası Şefi ve TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine, ramazan ayını güzel bir etkinlikle karşılayacaklarını söyledi.

Edirnelileri konsere davet eden Zafer, "Halk şairi Yunus Emre'nin önemli eserlerine yer verildi. Bu eserleri halkımıza çok sesli olarak sunacağız. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum ve herkesi konsere davet ediyorum." dedi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe ise konserde Türk müziği ezgileriyle Batı müziği ezgilerinin birlikte dinleyicilere sunulacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'Senfonik İlahiler' konseri düzenlenecek - Son Dakika


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