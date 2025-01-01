Edirne\'de tarihi ve kültürel yapıların ihyası sürüyor

Kültür Sanat

Edirne'de son dönemde başlatılan yadigar eserlerin ihyası noktasındaki çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihi bir başkent olduğunu belirtti.

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapan kentin kadim kültürünün çok değerli olduğunu ifade eden Sezer, "Edirne'miz 1500'e yakın tarihi ve kültürel yapıya ev sahipliği yapıyor." dedi.

Kültürel eserlerin ihyası ve fonksiyon kazandırılmasında pek çok çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Vali Sezer, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Kentte Roma mirasından, ecdat yadigarlarına pek çok eser ve yapıda ihyaların sürdüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Makedon Kulesi'nde çalışmalar sürüyor, eski Edirne dediğimiz alanlardaki konaklarla ilgili çalışmalar devam ediyor. 60'a yakın tarihi konakta restorasyon çalışması sürüyor. Saraçlar Caddesi ana merkez olmak üzere pek çok cadde ve sokakta sağlıklaştırma işleri devam ediyor. Muradiye Cami ile Selimiye Camisi arasında Muradiye Yolu Projesi çalışması sürdürülüyor. Mevlevihanenin ihyasını gerçekleştiriyoruz.

Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri Tunca kenarındaki Yalı Camisi restore ediliyor. Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirilen Gazi Mihal Hamamı'nda ihya çalışmaları devam ediyor. Kadirhane Tekkesi ayağa kaldırılacak, tarihi çeşmelerde çalışmalar sürüyor. Edirne'de kültürel ve tarihi yapılarda dokunulmayan yer kalmayacak. "