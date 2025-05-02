Edirne'de Tarihi Yapılar Yenileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Tarihi Yapılar Yenileniyor

Edirne\'de Tarihi Yapılar Yenileniyor

Edirne'de Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor; Vali Sezer inceleme yaptı.

02.05.2025 09:27
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Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamın ihyasına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlandı.

Restorasyon ekipleri ilk olarak han ve hamamın dış duvarlarındaki beton kaplamaları tarihi yapılardan arındırdı.

Yapıların duvarları aslına uygun şekilde restore edilirken han çatısının hasarlı bölümleri onarıldı.

Handaki bazı dükkanların restorasyonları bitirilirken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar devam ediyor.

Tarihi yapıların ihya çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Vali Sezer incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, han ve hamamda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi yapıları gezen ve bölge esnafıyla sohbet eden Vali Sezer, restorasyon firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Sezer, yapılardaki dış cephe çalışmalarının tamamlanarak turizme kazandırılacağını ifade etti.

Sezer'e ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

Kaynak: AA

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